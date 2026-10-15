Con seis años, intenta entender el terremoto que destruyó su casa

Ezequiel a sus seis años, todavía aprende a leer y escribir, pero ya guarda en su memoria el recuerdo de una tierra que se movía, una familia que buscaba refugio y el temor de que el mar llegara hasta donde estaban. Viste una camisa roja con la frase I’m Hero y lleva puestas las chancletas que logró sacar de su casa el día del terremoto. Tiene otras nuevas, pero las guarda. Las usará cuando las que lleva puestas se dañen. Fue lo único que pudo tomar. Estamos en Torio, distrito de Mariato, provincia de Veraguas, cerca del epicentro del terremoto de magnitud 7.5 reportado el viernes. Ocho días después, el niño conversa sin llorar. Habla de la montaña, de sus familiares y de las advertencias que escuchó cuando la tierra comenzó a moverse. También se distrae con los juegos, las bromas y los recuerdos cotidianos que todavía llenan su mundo.

—¿Tú cuántos años tienes? —Seis. —¿Ya estás en la escuela? ¿Sabes escribir? ¿Leer? —No —responde cuando le preguntan si ya sabe leer. Las preguntas parecen sencillas, propias de una conversación con un niño de primer grado. Pero sus respuestas conducen a una experiencia que ningún pequeño debería tener que explicar con sus propias palabras: la de abandonar su hogar porque los adultos temían que una ola llegara a la costa. Porque dijeron que la mar iba a subir El niño recuerda que la gente hablaba de la posibilidad de que el mar subiera. Por eso, su familia buscó un lugar alto y comenzó a subir hacia la montaña.

—¿Por qué te fuiste para la montaña? —Porque dijeron que la mar iba a subir. En su voz no hay una explicación técnica ni una reconstrucción ordenada de la emergencia. Hay una advertencia que escuchó de los demás y que entendió como una razón para ponerse a salvo.

La familia avanzó, pero el camino les impidió continuar. —No pudimos subir más para allá porque estaba atacado el camino —cuenta. Los recuerdos aparecen fragmentados. Menciona a sus hermanas, a su abuela y a otros familiares. Cuando habla de su abuela, recuerda que lavaba ropa cuando sintió el movimiento de la tierra. Su relato salta de una escena a otra, como si cada pregunta abriera una puerta distinta en su memoria. No llora mientras cuenta lo ocurrido. Observa, responde y, por momentos, vuelve a asuntos que parecen pequeños frente a la magnitud de la tragedia. Pero en la infancia el miedo no siempre se expresa con lágrimas. A veces aparece en una frase repetida, en una pregunta o en la necesidad de conservar aquello que todavía se tiene. Las chancletas que no quiso estrenar La camisa roja resalta en medio del paisaje golpeado por el terremoto. En sus pies lleva las chancletas que rescató cuando salió de su casa. Las nuevas están guardadas. Las reserva para cuando las actuales se dañen. La casa quedó completamente en el suelo. De aquel lugar donde vivía con su familia, las chancletas figuran entre las cosas que logró conservar y que ahora forman parte de su rutina. El detalle dice mucho de su vida sin necesidad de exageraciones. Para un niño de seis años, un par de chancletas puede ser una pertenencia importante, algo que debe durar porque no siempre hay otras para reemplazarlas. Durante la conversación, cuenta que una vez recogió latas con un hombre que las compra. —Yo vendí lata con un señor que compra lata y me dio tres dólares —dice. Recuerda la cantidad y la repite. Habla de ese dinero con entusiasmo, como quien comparte una pequeña victoria. Después vuelve a la pelota, a las bromas de otros niños y a las ganas de jugar. Su mundo sigue siendo el de un pequeño que aprende a leer, busca sus cosas y se interesa por lo que hacen quienes están a su alrededor. La diferencia es que ahora esos recuerdos conviven con una casa destruida y con el temor que llevó a su familia a buscar refugio.