‘Conquistar la democracia que tenemos costó sangre, sudor y lágrimas’,

¿Cuál es el estado actual de la democracia en América Latina?

Estamos en un momento a nivel global de mucha tensión con las democracias. Publicamos un informe anual del Estado de la Democracia en el mundo, donde vemos que estamos teniendo retrocesos, llevamos casi ocho años con retrocesos. Hay, por una parte, movimientos globales, no sólo desde la derecha extrema, también en algunos casos de la izquierda, que son antidemocráticos, o sea, que hay proyectos populistas que cuestionan los mecanismos, las formas de funcionamiento de la democracia representativa y en muchas ocasiones estos movimientos terminan ganando las elecciones.

A menudo decimos que las democracias no mueren por las intervenciones extranjeras o por un golpe de Estado, no por un bombardeo del Palacio de Gobierno, sino porque actores políticos que ganan una elección utilizan las reglas de la democracia para tomarse el poder y desvirtuar el espíritu de la democracia, muchas veces, lamentablemente, con amplio apoyo popular. Los ciudadanos y las ciudadanas a veces apoyan estos proyectos y están disponibles para aceptar, por ejemplo, restricción de derechos, restricción de garantías, porque están descontentos con el funcionamiento de la política, sienten que la democracia no ha cumplido con sus expectativas en materia de desarrollo social, se enfrentan como muchos países en nuestra región con crisis de seguridad o con problemas socioeconómicos, y también porque hay una percepción de corrupción en la política.

Cuando los líderes ofrecen soluciones fáciles para problemas complejos, por ejemplo, que se va a resolver la migración levantando murallas o construyendo cercas, o que vamos a resolver el problema de la criminalidad sólo haciendo cárceles y metiendo a las personas presas, no estamos entendiendo las causas estructurales ni qué podemos hacer para enfrentar esos problemas.

Hay que hacer un llamado a la ciudadanía a que estemos informados, estemos vigilantes en muchos países, incluyendo Panamá. Conquistar la democracia que tenemos hoy día costó sangre, sudor y lágrimas de las personas que tuvieron que luchar por la independencia, luchar por la soberanía de Panamá, por la construcción democrática.