Contraloría flexibiliza fondos y vehículos para atender a damnificados por el terremoto

“Lo más importante en estos momentos es darle esa seguridad a la población de que el Gobierno Nacional, a través de los diferentes entes y gobiernos locales, pueda atender las necesidades inmediatas de esa gran población afectada”, manifestó Flores.

El funcionario aclaró que las medidas no eliminan los controles institucionales y que el uso de los fondos debe cumplir las reglas establecidas en los respectivos manuales de operación.

En declaraciones a Telemetro Reporta , Flores explicó que la Contraloría permitirá utilizar recursos de los programasPrograma de Inversión de Obras Públicas y Servicios Municipales( PIOS) e Impuesto de Bien Inmueble (IBI) con mayor flexibilidad , a fin de que los representantes de corregimiento puedan responder a las necesidades inmediatas de las comunidades afectadas.

El contralor general de la República, Anel Flores , anunció la flexibilización del uso de fondos de inversión y vehículos de las juntas comunales para facilitar la atención de las personas afectadas por el terremoto que sacudió Panamá.

Juntas comunales podrán usar vehículos sin salvoconducto

Como parte de las medidas de emergencia, el contralor también anunció la autorización para utilizar vehículos de las juntas comunales en todo el país sin necesidad de salvoconducto durante estos días de atención a la crisis.

La disposición busca facilitar el traslado de personas heridas y apoyar otras labores de asistencia, especialmente en las comunidades que registran afectaciones por el movimiento telúrico.

Flores indicó que la flexibilización está dirigida a los 701 representantes de corregimiento y a los alcaldes del país, para que puedan actuar con mayor rapidez ante las necesidades de la población.

El funcionario aseguró que la Contraloría mantendrá el respaldo a las autoridades locales durante la emergencia y señaló que existirá comunicación con la institución para atender las consultas relacionadas con el uso de los recursos.

Contraloría prioriza la atención de la emergencia

Flores sostuvo que la prioridad consiste en permitir que las autoridades locales atiendan a los damnificados sin demoras administrativas que dificulten la respuesta inmediata.

Al ser consultado sobre la comunicación con la Contraloría durante el fin de semana, el funcionario aseguró que mantendrán disposición para apoyar a los gobiernos locales. Añadió que, si no logran establecer contacto de inmediato, podrán resolver algunos asuntos durante las primeras horas del lunes.

“La ayuda es primero”, afirmó el contralor al insistir en que la atención de las comunidades afectadas debe prevalecer durante la emergencia.