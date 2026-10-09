Corredores serán gratuitos en Panamá hasta la medianoche por el terremoto

La Empresa Nacional de Autopistas (ENA) anunció que los corredores serán gratuitos este viernes 9 de octubre hasta la medianoche, como medida ante la emergencia nacional provocada por el terremoto que sacudió Panamá.
Durante este periodo, las barreras de los corredores permanecerán levantadas y los conductores podrán transitar sin pagar peaje.
ENA también hizo un llamado a los usuarios de las vías para que manejen con precaución y sigan las indicaciones de las autoridades mientras se atiende la emergencia.
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La medida se adopta tras el sismo de magnitud 7.2, que tuvo su epicentro al oeste de Tonosí, en la provincia de Los Santos, y fue percibido en distintos puntos del territorio nacional.
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