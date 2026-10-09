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Corredores serán gratuitos en Panamá hasta la medianoche por el terremoto

Las barreras de los corredores permanecerán levantadas y los conductores podrán transitar sin pagar peaje hasta las 12:00 a. m., informó ENA.
Las barreras de los corredores permanecerán levantadas y los conductores podrán transitar sin pagar peaje hasta las 12:00 a. m., informó ENA. Archivo | La Estrella de Panamá
Por
Adriana Berna
  • 09/10/2026 16:07
Los usuarios podrán circular gratis por los corredores durante el resto del día, mientras las autoridades atienden la emergencia provocada por el sismo.

La Empresa Nacional de Autopistas (ENA) anunció que los corredores serán gratuitos este viernes 9 de octubre hasta la medianoche, como medida ante la emergencia nacional provocada por el terremoto que sacudió Panamá.

Durante este periodo, las barreras de los corredores permanecerán levantadas y los conductores podrán transitar sin pagar peaje.

ENA también hizo un llamado a los usuarios de las vías para que manejen con precaución y sigan las indicaciones de las autoridades mientras se atiende la emergencia.

La medida se adopta tras el sismo de magnitud 7.2, que tuvo su epicentro al oeste de Tonosí, en la provincia de Los Santos, y fue percibido en distintos puntos del territorio nacional.

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