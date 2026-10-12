Costa Rica brindará apoyo hospitalario a Panamá tras sismo

Tras el fuerte terremoto de magnitud 7.5 que sacudió la región sur de Panamá el pasado viernes 9 de octubre, la presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, confirmó el envío inmediato de ayuda humanitaria y un contingente especializado en respuesta a una solicitud oficial del gobierno panameño.

La medida busca aliviar la crítica situación que atraviesan los centros médicos del vecino país tras el movimiento telúrico.

En un mensaje oficial dirigido a la nación panameña, la mandataria costarricense enfatizó los profundos lazos históricos que unen a ambas comunidades, destacando que la solidaridad entre ambos territorios trasciende las fronteras geográficas.

“Nuestros países comparten mucho más que una frontera. Compartimos historia, amistad y sobre todo la certeza de que cuando uno de nuestros pueblos necesita ayuda, el otro está dispuesto a tenderle la mano”, expresó Fernández al manifestar su respaldo institucional.

Despliegue médico y logístico prioritario

El núcleo de la asistencia enviada por el gobierno costarricense se centra en atender las necesidades críticas de infraestructura hospitalaria.

Específicamente, el plan de contingencia está diseñado para auxiliar a dos centros de salud en la recuperación de su capacidad operativa, poniendo un énfasis prioritario en la atención especializada a mujeres en etapa de postparto y a sus bebés recién nacidos.

Para llevar a cabo esta labor humanitaria de forma eficiente, la administración de Costa Rica movilizará recursos por medio de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

El equipo de apoyo enviado a territorio panameño comprende: Dos módulos asistenciales totalmente equipados para la atención temporal de pacientes.

Plantas eléctricas de emergencia para garantizar el suministro constante de energía.

Sistemas especializados de agua y saneamiento para asegurar condiciones higiénicas óptimas.

Personal humano integrado por médicos calificados, profesionales de enfermería y expertos en logística de emergencias.

Asimismo, las autoridades costarricenses recalcaron que toda la operación de asistencia se regirá estrictamente bajo los parámetros y estándares internacionales definidos para los Equipos Médicos de Emergencia (EMT), avalados por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Esto garantiza una intervención profesional, coordinada y adecuada a los protocolos globales de gestión de desastres.

Garantía en la continuidad de servicios locales

Ante la inquietud ciudadana sobre el impacto que este traslado de recursos pudiera generar a nivel interno, la presidencia de Costa Rica quiso llevar tranquilidad a la población nacional.

Fernández aseguró categóricamente que el despliegue del contingente y los equipos médicos no afectará de ninguna manera la prestación regular de los servicios sanitarios que la Caja Costarricense de Seguro Social ofrece dentro del territorio costarricense.

Para cerrar su mensaje institucional, la mandataria reiteró el compromiso inquebrantable de su administración con el país hermano.

“Panamá, reciban nuestro abrazo fraterno. Hoy necesitan apoyo solidario y Costa Rica responderá, como siempre, con capacidad y con el corazón”, recalcó.

Las misiones de ayuda comenzarán a operar en el transcurso de las próximas horas conforme avancen las coordinaciones bilaterales entre ambas naciones centroamericanas.