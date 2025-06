Crisis en Bocas del Toro: Ulloa reitera que los panameños no pueden seguir enfrentándose

El arzobispo de Panamá, José Domingo Ulloa, entregó la mañana de este martes 10 de junio la carta del presidente José Raúl Mulino dirigida a los dirigentes del sindicato bananero.

Ulloa le entregó la carta de Mulino a los integrantes del Sindicato de Trabajadores de la Industria del Banano, Agropecuario y Empresas Afines (Sitraibana) en un encuentro en el hotel El Panamá.

A esa reunión también asistió el rabino Gustavo Kraselnik, quien se reunió junto con Ulloa con Mulino en el Palacio de Las Garzas este 6 de junio.

Durante ese encuentro se entregó la misiva, en la cual Mulino aclara que esta dispuesto a discutir modificaciones a la norma que afecta las regulaciones del sector bananero.

Ulloa dijo que el siempre le envía a todos los panameños el mismo mensaje que no se pueden seguir enfrentando.

“El mensaje que le dejo a todos los panameños, no solo a los que pueden estar en conflicto, no podemos seguir enfrentándonos los panameños y no hay otro mecanismo para encontrar soluciones que el encuentro en la paz”, dijo.

Durante la entrevista tras su encuentro con los obreros Ulloa aclaró que junto con él participó el Comité Interreligioso, Conferencia Episcopal de Panamá y el Comité Ecuménico.

El arzobispo explicó que los bananeros recibieron la carta y que ahora corresponden a otras instancias seguir con las negociaciones.

“El presidente se compromete a revisar ese aspecto de la ley que corresponde a los bananeros... y la han aceptado”, reiteró Ulloa.

Añadió que ahora Sitraibana tiene contemplado una reunión con una comisión en la Asamblea Nacional, la cual está conformada por los jefes de las diferentes bancadas.

Por otro lado, Ulloa enfatizó que la Iglesia católica panameña siempre será un puente para que las partes se encuentren, “allí estaremos siempre”.

Luego de ese paso vendrán otras instituciones que serán las que con sus técnicas y colaboraciones llevarán su dinámica.

Al ser consultado si enviarán una respuesta a Mulino el arzobispo indicó que Sitraibana recibió el documento. “Me imagino que al aceptar la carta, serán ellos quienes le darán un respuesta” a los periodistas.