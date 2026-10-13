CSJ anula parcialmente laudo en caso Grupo Bern - Town Center Costa del Este

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) emite fallo en la disputa arbitral entre Grupo Empresas Bern y sociedades relacionadas a Town Center Costa del Este, en el que se encuentran sociedades vinculadas a Grupo Motta.
El fallo anula parcialmente el laudo, específicamente en lo referente a la construcción de un hotel. El laudo arbitral le reconocía a Grupo Town Center el derecho de propiedad sobre las mejoras del hotel, algo que ninguna de las partes había reclamado. Por esta razón, la Sala Cuarta de la CSJ determinó que el tribunal arbitral fue incongruente por extra petita, es decir por excederse a las pretensiones de las partes.
Sin embargo, el resto del laudo arbitral se mantiene y Grupo Empresas Bern deberá pagar los 77.5 millones de dólares a las sociedades de Grupo Town Center Costa del Este.
La representación legal de Grupo Empresas Bern presentó un recurso de anulación en contra de dos de los árbitros designados para dirimir el arbitraje. El mismo grupo designó a estas personas como árbitros, pero luego señaló que había conflicto de intereses pues habían trabajado en firmas de abogados que tenían como clientes empresas relacionadas con Grupo Motta, información que no les había sido revelada con anterioridad.
La firma de abogados que representa a Costa del Este Town Center Groups, S.A., se opuso al recurso señalando que la información sobre los clientes de las firmas de abogado era pública y está disponible en los sitios web. Enfatizaron que los árbitros actuaron con independencia e imparcialidad y recordaron que fueron designados por el propio Grupo Empresas Bern.
La CSJ en su fallo determinó que “la Sala concluye que no se ha probado afectación de derechos, así como tampoco la trascendencia de la aparente parcialidad de los árbitros cuestionados, que vulneren la garantía constitucional a ser juzgado por un tribunal independiente e imparcial”.
La disputa comercial entre ambas partes se remonta a la construcción del proyecto inmobiliario Complejo Comercial Town Center, ubicado en Costa del Este.
Por un lado están las sociedades Luzeo Corporation; Mercadeo y Análisis Integral, S.A.; TC Development, Inc.; y Constructora TECE, S.A., las cuáles están vinculadas al Grupo Empresas Bern. Del otro lado están Inversiones Panamá Viejo, S.A. (desarrolladores de la urbanización Costa del Este); Townshare S.A.; y Costa del Este Town Center Group, S.A., vinculadas con Grupo Motta.
“El proyecto nace de la decisión de dos grupos económicos, Grupo Motta y Grupo Herman Bern, para lo cual crean la sociedad Costa del Este Town Center Group, S.A. y suscriben junto con Inversiones Panamá Viejo, S.A. - desarrolladores de la urbanización conocida como Costa del Este- y Luzeo Corporation, por parte del Grupo Herman Bern, el SHA (Acuerdo de Accionistas), para el desarrollo del mismo”, detalla el fallo de la CSJ.
En octubre de 2013 se firma el contrato de suscripción de acciones y el SHA. La sociedad Townshare, S.A. se adhiere luego al SHA. En diciembre de ese año, Costa del Este Town Center Group, S.A., dueña y desarrolladora del proyecto suscribió un contrato de construcción por administración con Constructora TECE, S.A..
Sin embargo, surgieron diferencias comerciales entre ambos grupos y en 2022 se inicia un proceso arbitral. Este proceso continúa hasta 2024, cuando se emite el laudo arbitral, que luego de una corrección ese mismo año indicaría el pago de 77.5 millones de dólares por parte de Grupo Empresas Bern a Costa del Town Center Group, S.A.
Grupo Empresas Bern objetaría la decisión y es por esto que el proceso llegó a la Sala Cuarta de la CSJ que emitió su fallo al respecto.
Luego del fallo, el grupo empresarial emitió un comunicado compartiendo su posición.
“Es importante precisar que este proceso arbitral involucra exclusivamente a cuatro sociedades relacionadas con Town Center Costa del Este: Luzeo Corporation, Constructora TECE, S.A., Mercadeo y Análisis Integral, S.A., y TC Development, S.A. Estas sociedades participaron en inversiones y actividades específicas relacionadas con Town Center. La controversia arbitral y en este momento el fallo parcial de nulidad de la Corte Suprema no afecta, por sí misma, a las demás sociedades ni a los proyectos inmobiliarios y hoteleros que integran las operaciones de Grupo Bern,” enfatiza el comunicado. “Los asesores legales de las sociedades involucradas en el proceso se encuentran analizando integralmente el contenido y alcance del fallo de nulidad parcial de la Corte Suprema por extra petita, a fin de determinar sus efectos jurídicos y las actuaciones que correspondan. Una vez concluido el análisis jurídico del fallo, se comunicará cualquier información adicional que resulte pertinente”.
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