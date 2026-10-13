CSJ anula parcialmente laudo en caso Grupo Bern - Town Center Costa del Este

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) emite fallo en la disputa arbitral entre Grupo Empresas Bern y sociedades relacionadas a Town Center Costa del Este, en el que se encuentran sociedades vinculadas a Grupo Motta.

El fallo anula parcialmente el laudo, específicamente en lo referente a la construcción de un hotel. El laudo arbitral le reconocía a Grupo Town Center el derecho de propiedad sobre las mejoras del hotel, algo que ninguna de las partes había reclamado. Por esta razón, la Sala Cuarta de la CSJ determinó que el tribunal arbitral fue incongruente por extra petita, es decir por excederse a las pretensiones de las partes.

Sin embargo, el resto del laudo arbitral se mantiene y Grupo Empresas Bern deberá pagar los 77.5 millones de dólares a las sociedades de Grupo Town Center Costa del Este.

La representación legal de Grupo Empresas Bern presentó un recurso de anulación en contra de dos de los árbitros designados para dirimir el arbitraje. El mismo grupo designó a estas personas como árbitros, pero luego señaló que había conflicto de intereses pues habían trabajado en firmas de abogados que tenían como clientes empresas relacionadas con Grupo Motta, información que no les había sido revelada con anterioridad.

La firma de abogados que representa a Costa del Este Town Center Groups, S.A., se opuso al recurso señalando que la información sobre los clientes de las firmas de abogado era pública y está disponible en los sitios web. Enfatizaron que los árbitros actuaron con independencia e imparcialidad y recordaron que fueron designados por el propio Grupo Empresas Bern.

La CSJ en su fallo determinó que “la Sala concluye que no se ha probado afectación de derechos, así como tampoco la trascendencia de la aparente parcialidad de los árbitros cuestionados, que vulneren la garantía constitucional a ser juzgado por un tribunal independiente e imparcial”.