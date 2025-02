‘De mafiosos y terroristas’, describe Mulino al Suntracs

“He pedido a las autoridades que cumplan con la ley y se acabe la impunidad de estos maleantes. No voy a parar hasta que esto se corrija”; así reaccionó el presidente, José Raúl Mulino, a las manifestaciones del Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Industria de la Construcción y Similares (Suntracs).

Mulino concentró buena parte de su conferencia este jueves en el grupo obrero, así como también a las decisiones migratorias tomadas a raíz de los acuerdos con Estados Unidos (EE.UU.).

El miércoles, grupos sindicales y la Policía se enfrentaron en la capital en una cruenta jornada que resultó en 518 detenidos y 16 agentes antidisturbios heridos, a la par de la discusión del segundo debate del proyecto de ley que reforma la Caja de Seguro Social.

“Los eventos de ayer, aparte de deplorables, no se van a tolerar en este país. Ejercimos la capacidad del Estado para reprimir”, dijo Mulino.

Añadió que el país es testigo a través de fotos y videos de que lo ocurrido fue “un intento de asesinato indiscriminado a policías”.

A juicio de Mulino, “el Suntracs no es un sindicato, sino una organización a la vieja usanza de la mafia transportista y de otras mafias en Estados Unidos y otros países del mundo”.

El mandatario los calificó de “maleantes, sí maleantes” porque el escenario del área de construcción del Hospital del Niño, desde donde se lanzaron bloques de cemento con varillas de hierro se efectuaron con “dolo y premeditación”.

El mandatario además se comprometió en reducir al sindicato a su mínima expresión.

Anuncia auditoría

De igual manera, a partir del 3 de febrero, es decir, antes de las manifestaciones de esta semana, el gobernante informó que había ordenado una auditoría de todas las instituciones del Estado que aportan a las organizaciones sindicales y, mientras no concluya, no se refrendarán nuevos pagos.

“No vamos a subvencionar la anarquía de estos fascinerosos: Suntracs. Estos señores van a entender el peso de la ley y un gobierno dispuesto a no permitir la anarquía”.

Cuestionó a la empresa Acciona que construye el Hospital del Niño por permitir que los trabajadores se escondieran en la obra en construcción.

El cuestionamiento y calificación de cómplice también fue para la Cámara Panameña de la Construcción (Capac) por “no cooperar” para que la Policía Nacional ingresara al hospital.

Se exacerban los ánimos

Para el Suntracs, sus palabras son reflejo del “menosprecio” a la organización obrera y que se repite, indicaron, como cuando Mulino fue ministro de Seguridad del expresidente Ricardo Marinelli (2009 -2014).

“Eso lo que hace es que los ánimos se exacerben y, téngalo por seguro que de esa forma esto no se va a resolver. Suntracs se mantendrá firme llevando a cabo todo lo que nosotros hemos acordado. Nuestras acciones se mantendrán y la vamos a sostener”, dijo Yamir Córdoba, secretario del Suntracs. Justifició, además, que están en la calle contra la “nefasta ley 163” que modifica la Caja de Seguro Social.

Denunciaron que “a muchos compañeros, después de que fueron esposados para montarlos a los vehículos de la Policía Nacional, les pegaron en la cabeza, ojos y así sucesivamente”, denunció.

Además, confirmaron que las cuentas de la cooperativa del gremio se volvieron a cerrar en el Banco Nacional.

Por su parte, la Capac también salió al paso del reclamo del mandatario: “Ni hoy ni nunca hemos sido cómplices de las acciones del Suntracs”, se lee en su comunicado.

Acuerdo migratorio

A pesar de que en diciembre el Ministerio de Relaciones Exteriores rechazó la propuesta de EE.UU. de solicitar la recepción de migrantes con destino al “sueño americano”, Mulino informó ayer que, producto de un acuerdo de cooperación con EE.UU., este miércoles llegó un vuelo de la Fuerza Aérea estadounidense al Aeropuerto Internacional Panamá Pacífico con 119 personas de diversas nacionalidades.

“Vienen de Estados Unidos haciendo puente con Panamá. Lo organiza y paga la Organización Internacional de Migración, no el Gobierno de Panamá”, aseguró.

Estos migrantes se alojan temporalmente en un hotel de la localidad y “se mueven a una especie de albergue”, en la provincia de Darién, y “esperamos poder sacarlos de ahí lo antes posible a través de vuelos de Estados Unidos”, precisó Mulino.

Se trata del “compromiso” de abordar la migración masiva ilegal y de fortalecer la alianza entre ambos países, por lo que efectuó un “operativo de repatriación de migrantes irregulares desde EE.UU. con tránsito en Panamá”, informó el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Medicinas baratas y nuevos buses eléctricos

Entre otros anuncios, el mandatario indicó que en las 110 farmacias del Ministerio de Salud hay 20 productos, entre antibióticos, analgésicos, antidepresivos, los más requeridos en el cuadro básico, a precios accesibles.

Entre otras novedades, 60 buses eléctricos se suman a los seis buses eléctricos en el Casco Antiguo, para incrementar la flota del sistema de transporte Mibus que opera en los distritos de Panamá y San Miguelito.

El país suscribió un préstamo de $26 millones con con el Banco Interamericano de Desarrollo para adquirirlos.

En esta ocasión La Estrella de Panamá no pudo preguntar en la conferencia. La Presidencia indicó que no le tocaba el turno. Al finalizar la conferencia, el presidente Mulino salió de la sala, mirando al piso y no hubo espacio para una pregunta adicional, como en otras ocasiones.