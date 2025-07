Debate por proyecto de ley sobre Airbnb: Zamora afirma que propuesta viene de dueños de inmuebles, no de hoteleros

En medio de los cuestionamientos sobre la regulación de plataformas de alquiler a corto plazo, como Airbnb, el diputado Neftalí Zamora defendió el origen del proyecto de ley que impulsa en la Asamblea Nacional.

“Pregúntele a los dueños de Airbnb y no a los hoteleros cómo les afecta esa ley. Si su objetivo es ayudar a un sector, hable con la gente de ese sector para que esa ley no le explote en la cara. Demasiado descontento hay ya”, fue uno de los comentarios que circuló en redes sociales como parte del debate en torno a la iniciativa.

En respuesta, Zamora aclaró a través de su cuenta de X, que “el proyecto de ley fue presentada en conjunto con la asociación de anfitriones de Panamá. Ellos fueron los que vinieron a mi despacho expresando la problemática. No he hablado con ningún hotelero. No conozco a ninguno”.

El diputado enfatizó que su propuesta legislativa responde directamente a las inquietudes planteadas por los anfitriones independientes, quienes buscan un marco regulatorio más justo y claro para el hospedaje turístico en el país.

El diputado Zamora ha explicado anteriormente que el proyecto de ley para regular los alquileres de corta estancia, como Airbnb, busca principalmente brindar seguridad jurídica a más de 13,000 operaciones que hoy carecen de un marco legal, y no se centra únicamente en la recaudación de impuestos.

Destacó que la regulación es clave para atraer inversiones y generar empleo en el sector turístico, recordando que países como Costa Rica y Colombia ya cuentan con normativas similares desde 2019 y 2020.

La discusión sobre este proyecto de ley ha generado debate entre diversos sectores, incluyendo propietarios, plataformas digitales y representantes de la industria hotelera, que siguen de cerca la evolución de la propuesta en la Asamblea Nacional.