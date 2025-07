Defensoría del Pueblo exige responsabilidad tras publicación falsa sobre Changuinola

El defensor del Pueblo, Eduardo Leblanc, hizo este domingo un llamado público a la responsabilidad y prudencia en el manejo de imágenes e información sensible en redes sociales, luego de que la Asociación de Profesores de la República de Panamá (Asoprof) publicara en la red social X una imagen relacionada presuntamente con hechos violentos en Changuinola, Bocas del Toro.

“Respetados docentes, hacemos un llamado a la prudencia y a la responsabilidad en la difusión de imágenes sensibles”, expresó Leblanc a través de su cuenta oficial de X, en respuesta directa a la publicación de Asoprof, la cual generó reacciones encontradas entre usuarios de la red social.

El defensor enfatizó que si el contenido compartido corresponde a un hecho verificado, es esencial que se respete la dignidad y el pudor de las personas fallecidas, así como el derecho a la privacidad y el duelo de sus familiares.

“En caso contrario, es necesario actuar con la mayor cautela para evitar la circulación de información no verificada que pueda generar confusión o alarma social”, advirtió.

Leblanc también instó a la ciudadanía y a los actores que comparten este tipo de contenido a remitir información verificada sobre los hechos a los canales oficiales de la Defensoría. Esto permitiría a la institución realizar las verificaciones correspondientes dentro del marco de sus competencias legales e institucionales.

En una segunda publicación, Leblanc aclaró que la imagen viralizada no corresponde a hechos ocurridos en Panamá, ni específicamente en Changuinola ni en el área bananera, como se había sugerido inicialmente en la publicación de Asoprof.

“Esto no es Panamá. No pasó en Changuinola ni en El Bananal, como me dijeron ayer muchos. Lo único que crea esto es más odio, división, violencia y rencor. Y nos aleja de sanar nuestras heridas. No más #FakeNews”, escribió el defensor.

El mensaje de Leblanc se da en un contexto de tensión social que persiste en el país con las protestas por la Ley 462, en las que se han reportado denuncias de abuso policial, detenciones arbitrarias y violaciones a derechos humanos por parte de algunos estamentos de seguridad.

Sin embargo, el defensor insistió en que la desinformación y la difusión de contenidos sin verificar puede aumentar el clima de inestabilidad, dañar la reputación de instituciones y generar efectos emocionales graves en la población.

La publicación original de Asoprof ya no se encuentra disponible, pero generó una serie de comentarios y reacciones tanto de docentes, activistas como de ciudadanos preocupados por la veracidad de la imagen y su posible impacto en la opinión pública.

En los últimos días, la Defensoría del Pueblo ha intensificado su monitoreo de las garantías fundamentales en Bocas del Toro y otras regiones afectadas por conflictos sociales, recordando que su rol es garantizar los derechos humanos sin sesgo político.

Leblanc finalizó reiterando su llamado a la responsabilidad digital y al uso consciente de las redes sociales, especialmente en momentos de alta sensibilidad social:

“Cuando compartimos imágenes o información falsa, no ayudamos a la causa, sino que la debilitamos y generamos daño real a personas que ya están sufriendo”.