Disminuye la intensidad de las réplicas tras el sismo del 9 de octubre

La subdirectora del Sistema Nacional de Protección Civil, Malitzie Rivera, afirmó este lunes 19 de octubre que, de acuerdo con la información brindada por el Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá, la frecuencia y la intensidad de las réplicas que siguieron al sismo de magnitud 7,5 del pasado 9 de octubre han disminuido durante las últimas 48 horas. Rivera consideró este dato una ‘buena noticia’.

Por otro lado, aseguró que se mantiene la Alerta Verde por altas precipitaciones en algunos de los puntos más afectados por el sismo, como Torio, Mariato y Tonosí, en la provincia de Veraguas. Rivera puntualizó que, según el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá, las dos últimas semanas de octubre suelen registrar altos índices de lluvia. Asimismo, destacó que la entidad no descarta la posibilidad de inundaciones y deslizamientos de tierra en las zonas afectadas.

Por su parte, el ministro de Asuntos del Canal y secretario de Metas Presidenciales, José Ramón Icaza, afirmó que la administración del presidente José Raúl Mulino inició formalmente el proceso de reconstrucción de las viviendas con daños totales o parciales, así como las labores de remoción de escombros en las áreas afectadas.

Asimismo, adelantó que las nuevas estructuras no se construirán en zonas que representen un riesgo para sus habitantes y que las viviendas serán resistentes a los sismos, en cumplimiento del Reglamento Estructural, establecido hace más de cuatro décadas por la Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos.

En cuanto al retorno gradual a clases, Icaza manifestó que, a partir del miércoles, la comunidad estudiantil podrá regresar a los 770 centros educativos de 12 regiones educativas, entre ellas Panamá Norte, Panamá Este, San Miguelito, la comarca Guna Yala, Bocas del Toro y Chiriquí.

Sin embargo, la reapertura escolar no incluye a las provincias de Herrera, Los Santos, Coclé y Veraguas, donde continúan las evaluaciones estructurales de los centros educativos para determinar si docentes y estudiantes pueden reanudar sus actividades de manera segura.

Por su parte, el director del Servicio Nacional Aeronaval (Senan), Luis De Gracia, aseguró que, desde el inicio de la emergencia, la entidad atendió a 45 comunidades afectadas por el sismo. Según De Gracia, estas recibieron apoyo mediante el puente aéreo y los medios terrestres desplegados por el Senan.