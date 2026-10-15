“El miedo”, la noche que Ana pasó en la montaña por temor a una ola

Hay imágenes que uno mira desde la distancia sin imaginar que algún día podría vivir una situación parecida. Se buscan fotografías, se reproducen videos y se intenta entender por qué algunas personas corren, por qué otras permanecen inmóviles o por qué nadie parece saber hacia dónde ir. Ana Hurtado, de 25 años, solía buscar en YouTube fotografías y videos de terremotos ocurridos en Venezuela y Colombia. Quería ver qué había pasado, cómo quedaban los lugares afectados y qué encontraban los rescatistas entre los escombros. Observaba aquellas escenas e intentaba comprender las reacciones de quienes enfrentaban una tragedia. No imaginaba que un día tendría que mirar el miedo desde el otro lado de la pantalla. Madre de tres niños, Ana pasó una noche en la montaña después de la emergencia en Torio. La experiencia la enfrentó a una realidad que antes conocía a través de imágenes ajenas. Lo que observaba desde la distancia adquirió otro significado cuando le tocó vivir una situación de incertidumbre.

“Uno nunca piensa encontrarse o vivir esta situación”, dice durante la conversación. No habla como científica ni intenta explicar técnicamente lo sucedido. Habla desde su experiencia, desde el recuerdo de aquellos momentos en los que el miedo alteró la tranquilidad y dejó poco espacio para pensar con claridad. De los videos al miedo real Antes de la emergencia, Ana buscaba en YouTube información visual sobre terremotos . Quería conocer qué había ocurrido y qué encontraban los equipos de rescate. Incluso después de un mes, recuerda, continuaba viendo videos relacionados con aquellos acontecimientos.

Una de las historias que encontró fue la de una persona que, según recuerda, los rescatistas encontraron con vida después de un largo periodo bajo los escombros. Aquellas imágenes despertaban su curiosidad. Desde la distancia, podía preguntarse por qué algunas personas no corrían inmediatamente o por qué parecían quedarse paralizadas mientras ocurría el desastre. Después de vivir su propia experiencia, entendió que el miedo no siempre permite reaccionar como alguien imagina desde afuera.

“Ese día que pasó eso, yo sentí lo que sintieron esas gentes en Venezuela. O sea, el miedo”, cuenta. La comparación surge de una experiencia que cambió su manera de interpretar las imágenes que antes buscaba en internet. Lo que para una espectadora parecía una reacción difícil de entender, para alguien que enfrenta una emergencia puede convertirse en un instante de confusión. “Uno ve y piensa: ‘¿Por qué no huyen?’, ‘¿por qué no hacen tal cosa?’. Pero eso es algo que, en el momento, uno ni piensa qué hace”, explica. Ana recuerda el movimiento como una sensación difícil de describir. No necesita recurrir a palabras grandilocuentes para transmitir lo que sintió. “Eso fue una sensación bien rara”, dice. Una noche en la montaña La emergencia llevó a Ana a pasar una noche en la montaña. Al día siguiente, el grupo bajó, según su relato. La experiencia la apartó temporalmente de su rutina y la enfrentó a la incertidumbre de no saber con exactitud cómo se desarrollarían las siguientes horas. Ser madre de tres niños forma parte de su realidad cotidiana. La emergencia alteró esa cotidianidad y la obligó a afrontar una experiencia que antes solo conocía a través de fotografías y videos.