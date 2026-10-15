El Minsa investiga el origen de los casos de malaria en Merca Panamá

El Ministerio de Salud (Minsa) mantuvo ayer en 34 los casos positivos de malaria detectados en los alrededores de las instalaciones de Merca Panamá, ubicadas en la vía Centenario, en el corregimiento de Ancón. De acuerdo con los reportes epidemiológicos iniciales del Minsa, la presencia de la enfermedad en este sector estaría relacionada con la llegada de personas procedentes de provincias donde la malaria es endémica, quienes inicialmente desconocían que estaban infectadas.

“Uno de los primeros casos corresponde a una persona con antecedentes de viaje a los focos maláricos de Darién. Esta persona se desplazó hasta esta zona. En Panamá tenemos mosquitos del género Anopheles, pero una cosa es que estén presentes y otra que estén infectados con Plasmodium, el parásito que causa la malaria. En este caso, el paciente que identificamos como caso índice habría adquirido la enfermedad en uno de los focos maláricos y, posteriormente, pudo haber infectado a otras personas a través de la picadura de mosquitos Anopheles. Estos mosquitos pueden transmitir el parásito a otras personas. Sin embargo, desde el primer día hemos realizado intervenciones para cortar la transmisión”, resumió la coordinadora de la Región Metropolitana de Salud, Tamara Salcedo.

El jefe de Salud Pública de la Región Metropolitana de Salud del Minsa, Jonathan Guerra, agregó que las investigaciones realizadas por la institución, en coordinación con la administración de Merca Panamá, relacionan los casos con personas que ingresan a zonas boscosas de áreas endémicas y con otras que pernoctan en los alrededores de las instalaciones.

No obstante, el funcionario indicó que, hasta el momento, no se han identificado los orígenes de la transmisión del parásito. Al mismo tiempo, aclaró que los compradores de Merca Panamá pueden acudir a realizar sus compras, ya que la malaria no se transmite de persona a persona ni a través de los alimentos.

“En las investigaciones realizadas por el Ministerio de Salud en el área de Merca Panamá, y en coordinación con la gerencia y la administración del mercado, con quienes hemos trabajado conjuntamente durante más de una semana, se ha identificado que los riesgos no se encuentran dentro de las instalaciones del mercado”, ratificó.

Salcedo agregó que se mantiene una vigilancia reactiva, que incluye pruebas de laboratorio a las personas que presentan síntomas tras la detección de un caso positivo de malaria. Asimismo, quienes reciben el diagnóstico de la enfermedad obtienen el tratamiento y el seguimiento médico correspondientes.

En este sentido, el Minsa mantiene un puesto de atención en Merca Panamá, con personal de control de vectores y laboratorio. Desde el pasado 5 de octubre, las autoridades sanitarias desarrollan acciones de rastreo y control vectorial, entre ellas fumigaciones dentro y alrededor de las naves de Merca Panamá, así como el tratamiento de los humedales cercanos.

Por su parte, la administración de Merca Panamá aseguró, a través de un comunicado, que “se tomaron medidas concretas como las de limpieza y desinfección, manejo de desechos, revisión de áreas comunes, inspección y coordinación con las autoridades competentes”.