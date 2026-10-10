Emisoras de Veraguas, Herrera y Los Santos siguen al aire tras el terremoto

Las emisoras de radio de Veraguas, Herrera y Los Santos se mantienen operativas tras el terremoto que sacudió al país el viernes 9 de octubre y continúan informando a la población sobre las medidas de seguridad y las comunicaciones oficiales de las autoridades.

Según informó a La Estrella de Panamá el periodista Héctor Santacoloma, en Veraguas no se reportaron afectaciones en las estaciones de radio, que permanecieron funcionando con normalidad. Aunque se mencionó una instalación afectada en las inmediaciones del edificio del Tribunal Electoral, esta no corresponde a daños en las emisoras de la provincia.

Por su parte, Pedro Solís, presidente de la Asociación Panameña de Radiodifusión (APR), confirmó que las emisoras de las provincias centrales se mantienen en operaciones desde el día del sismo. Sus equipos han continuado orientando a la ciudadanía sobre las medidas de seguridad y difundiendo información oficial de los estamentos de seguridad.