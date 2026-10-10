Emisoras de Veraguas, Herrera y Los Santos siguen al aire tras el terremoto

Las emisoras de radio de Veraguas, Herrera y Los Santos se mantienen operativas tras el terremoto que sacudió al país el viernes 9 de octubre y continúan informando a la población sobre las medidas de seguridad y las comunicaciones oficiales de las autoridades.
Según informó a La Estrella de Panamá el periodista Héctor Santacoloma, en Veraguas no se reportaron afectaciones en las estaciones de radio, que permanecieron funcionando con normalidad. Aunque se mencionó una instalación afectada en las inmediaciones del edificio del Tribunal Electoral, esta no corresponde a daños en las emisoras de la provincia.
Por su parte, Pedro Solís, presidente de la Asociación Panameña de Radiodifusión (APR), confirmó que las emisoras de las provincias centrales se mantienen en operaciones desde el día del sismo. Sus equipos han continuado orientando a la ciudadanía sobre las medidas de seguridad y difundiendo información oficial de los estamentos de seguridad.
Solís señaló que no se han registrado afectaciones ni en las oficinas de operación de las radiodifusoras ni en sus áreas de transmisión, donde se encuentran las torres y antenas. Entre estos puntos figura el cerro Canajagua, en la provincia de Los Santos, una zona de considerable altitud donde están ubicadas las instalaciones de transmisión de numerosas emisoras.
La continuidad de las operaciones radiales permite mantener activo un canal de comunicación con las comunidades durante la emergencia, mediante la difusión de información y recomendaciones para la prevención y la seguridad de la población.
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