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Estados Unidos moviliza $5 millones en ayuda para Panamá tras el terremoto

Personal del Comando Sur trabaja junto a Sinaproc y Senan en la preparación de suministros esenciales destinados a las familias afectadas por el sismo.
Personal del Comando Sur trabaja junto a Sinaproc y Senan en la preparación de suministros esenciales destinados a las familias afectadas por el sismo. Redes sociales
Por
Adriana Berna
  • 11/10/2026 12:09
El embajador Kevin Cabrera informó que los recursos son utilizados en asistencia humanitaria, helicópteros y personal especializado para apoyar a Panamá, en coordinación con Sinaproc y Senan.

Estados Unidos movilizó $5 millones en asistencia humanitaria, personal militar, helicópteros y especialistas en respuesta a emergencias para apoyar a Panamá tras el terremoto del 9 de octubre, informó el embajador panameño en Washington, Kevin Cabrera.

A través de una publicación en sus redes sociales, Cabrera destacó el despliegue de recursos estadounidenses para atender la emergencia y respaldar a las comunidades afectadas por el movimiento sísmico.

El diplomático también informó que acompañó al personal del Comando Sur de Estados Unidos durante las labores de carga de suministros esenciales destinados a las familias damnificadas.

Estas operaciones se desarrollan en coordinación con el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) y el Servicio Nacional Aeronaval (Senan), entidades panameñas que participan en la distribución de la asistencia.

“Hoy acompañé al personal del Comando Sur, que trabaja junto a Sinaproc y Senan para cargar suministros esenciales destinados a las familias de las comunidades afectadas”, señaló Cabrera.

El embajador atribuyó la movilización de la ayuda a la cooperación entre ambos países y destacó el papel de la alianza bilateral durante situaciones de emergencia.

“Nuestra alianza da resultados cuando más se necesita”, expresó.

La asistencia estadounidense se suma a las acciones de atención y recuperación que Panamá desarrolla tras el terremoto, que provocó daños materiales en distintas provincias del país.

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