Estados Unidos moviliza $5 millones en ayuda para Panamá tras el terremoto

Estados Unidos movilizó $5 millones en asistencia humanitaria, personal militar, helicópteros y especialistas en respuesta a emergencias para apoyar a Panamá tras el terremoto del 9 de octubre, informó el embajador panameño en Washington, Kevin Cabrera.
A través de una publicación en sus redes sociales, Cabrera destacó el despliegue de recursos estadounidenses para atender la emergencia y respaldar a las comunidades afectadas por el movimiento sísmico.
El diplomático también informó que acompañó al personal del Comando Sur de Estados Unidos durante las labores de carga de suministros esenciales destinados a las familias damnificadas.
Estas operaciones se desarrollan en coordinación con el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) y el Servicio Nacional Aeronaval (Senan), entidades panameñas que participan en la distribución de la asistencia.
“Hoy acompañé al personal del Comando Sur, que trabaja junto a Sinaproc y Senan para cargar suministros esenciales destinados a las familias de las comunidades afectadas”, señaló Cabrera.
El embajador atribuyó la movilización de la ayuda a la cooperación entre ambos países y destacó el papel de la alianza bilateral durante situaciones de emergencia.
“Nuestra alianza da resultados cuando más se necesita”, expresó.
La asistencia estadounidense se suma a las acciones de atención y recuperación que Panamá desarrolla tras el terremoto, que provocó daños materiales en distintas provincias del país.
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