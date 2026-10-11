Estados Unidos moviliza $5 millones en ayuda para Panamá tras el terremoto

Estados Unidos movilizó $5 millones en asistencia humanitaria, personal militar, helicópteros y especialistas en respuesta a emergencias para apoyar a Panamá tras el terremoto del 9 de octubre, informó el embajador panameño en Washington, Kevin Cabrera.

A través de una publicación en sus redes sociales, Cabrera destacó el despliegue de recursos estadounidenses para atender la emergencia y respaldar a las comunidades afectadas por el movimiento sísmico.

El diplomático también informó que acompañó al personal del Comando Sur de Estados Unidos durante las labores de carga de suministros esenciales destinados a las familias damnificadas.

Estas operaciones se desarrollan en coordinación con el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) y el Servicio Nacional Aeronaval (Senan), entidades panameñas que participan en la distribución de la asistencia.