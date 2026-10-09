Estados Unidos moviliza personal y recursos para apoyar a Panamá tras el terremoto

La declaración representa un anuncio de apoyo por parte de Washington mientras las autoridades panameñas atienden las consecuencias del movimiento telúrico y evalúan las afectaciones en distintas zonas del país.

“Estados Unidos está junto al pueblo de Panamá”, expresó el funcionario, quien precisó que el Departamento de Estado moviliza asistencia a solicitud del Gobierno panameño.

A través de un mensaje publicado en su cuenta oficial en la red social X, Rubio indicó que mantiene un seguimiento cercano de los reportes sobre el sismo, cuyo epicentro se localizó a 39 kilómetros al noroeste de Tonosí, según el Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá.

El Gobierno de Estados Unidos comenzó a movilizar recursos y personal para apoyar a Panamá tras el terremoto de magnitud 7.2 registrado este viernes 9 de octubre de 2026, informó el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio.

Estados Unidos activa asistencia consular

En su pronunciamiento, Rubio también informó que el Departamento de Estado mantiene disponibles líneas de atención consular las 24 horas del día para ciudadanos estadounidenses afectados por el terremoto que necesiten ayuda.

Los números habilitados son:

Desde el extranjero: +1-202-501-4444.

Desde Estados Unidos y Canadá: +1-888-407-4747.

El servicio está dirigido a estadounidenses que necesiten asistencia consular relacionada con la emergencia.

Panamá coordina apoyo internacional

El secretario de Estado señaló que la movilización de recursos y personal responde a una solicitud del Gobierno panameño. Sin embargo, su mensaje no detalló qué equipos se enviarán, cuántos funcionarios participarán ni cuáles serán las áreas prioritarias de intervención.

Tampoco precisó si la asistencia contempla equipos de búsqueda y rescate, personal médico, especialistas en evaluación de daños u otros recursos para atender emergencias.

Estos detalles deberán ser confirmados por el Departamento de Estado y las autoridades panameñas conforme avance la coordinación de la respuesta.

El anuncio se produce después de que el Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá reportara un sismo de magnitud 7.2, con una profundidad de cuatro kilómetros y epicentro a 39 kilómetros al noroeste de Tonosí.

Tras el evento, distintas instituciones panameñas adoptaron medidas de prevención y seguimiento. El Sistema Nacional de Protección Civil exhortó a la población a mantener la calma, evitar la difusión de información no confirmada y alejarse de estructuras que presenten daños visibles.

La asistencia anunciada por Estados Unidos se suma a las acciones de respuesta que coordinan las autoridades panameñas, mientras continúa la evaluación de los efectos del terremoto en el territorio nacional.