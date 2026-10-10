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Estados Unidos moviliza personal y suministros para atender a comunidades afectadas por el terremoto

Estados Unidos envía ayuda humanitaria a zonas afectadas por el terremoto en Panamá
Estados Unidos envía ayuda humanitaria a zonas afectadas por el terremoto en Panamá Embajada de Estados Unidos
Por
Emiliana Tuñón
  • 10/10/2026 11:22
Dos helicópteros trasladaron 2,000 libras de alimentos a Guararé y otras zonas afectadas por el sismo.

La Embajada de Estados Unidos en Panamá informó que colabora en las labores de asistencia a las comunidades afectadas por el terremoto de magnitud 7.5 registrado el viernes 9 de octubre.

Entre las zonas afectadas se encuentran Penonomé, la provincia de Veraguas y sectores de la península de Azuero, donde continúan las acciones de apoyo tras el movimiento telúrico.

Como parte de la asistencia, la mañana de este sábado, dos helicópteros del Programa de Aviación del Servicio Nacional Aeronaval (Senan), con apoyo de la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL) del Departamento de Estado de Estados Unidos, transportaron 2,000 libras de alimentos hacia Guararé y otras comunidades afectadas.

Según la información divulgada, las aeronaves también participan en el traslado de insumos y personal para apoyar la respuesta ante la emergencia.

La Embajada detalló que, durante la noche del 9 de octubre, personal militar estadounidense colaboró en la carga de 3,000 unidades de agua embotellada, que fueron trasladadas por vía terrestre hacia comunidades afectadas en el interior del país.

Además, 37 integrantes de equipos militares de Estados Unidos participan este sábado en las labores de carga de suministros en helicópteros y camiones para facilitar su distribución.

Estas acciones forman parte del apoyo humanitario destinado a atender las necesidades de las comunidades impactadas por el terremoto.

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