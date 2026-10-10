Estados Unidos moviliza personal y suministros para atender a comunidades afectadas por el terremoto

La Embajada de Estados Unidos en Panamá informó que colabora en las labores de asistencia a las comunidades afectadas por el terremoto de magnitud 7.5 registrado el viernes 9 de octubre.

Entre las zonas afectadas se encuentran Penonomé, la provincia de Veraguas y sectores de la península de Azuero, donde continúan las acciones de apoyo tras el movimiento telúrico.

Como parte de la asistencia, la mañana de este sábado, dos helicópteros del Programa de Aviación del Servicio Nacional Aeronaval (Senan), con apoyo de la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL) del Departamento de Estado de Estados Unidos, transportaron 2,000 libras de alimentos hacia Guararé y otras comunidades afectadas.