Fiscal da declaraciones sobre audiencia de José Gabriel Carrizo

La fiscal anticorrupción Patricia Herrera, quien lleva el caso contra el exvicepresidente de la República José Gabriel Carrizo, dio declaraciones esta tarde sobre la audiencia que estaba programada para este marte en el Sistema Penal Acusatorio (SPA).

“Debo informarles que al inicio de la audiencia la juez de garantía hace cuestionamiento sobre el recorrido procesal del caso y es cuando nosotros como Ministerio Público le informamos sobre acciones presentadas, esto en materia de amparos de garantías presentados contra otras decisiones de otros jueces de garantía, negando la extensión del término solicitada por el Ministerio Público para investigar otras líneas dentro del proceso”, explicó Herrera.

“Al tener conocimiento la juez de garantía sobre este tema, pues decide suspender la audiencia porque sí explica dentro de la misma que no tiene sentido tener o proseguir con un acto de audiencia cuando hay decisiones por tomar por parte del Tribunal Constitucional ante el cual el Ministerio Público presentó estos amparos de garantías”, acotó.

La fiscal añadió que el Ministerio Público está presentando acciones “contra la negativa de la aprehensión del bien relacionado con el proceso”.

Herrera apuntó que ahora lo que procede es esperar la decisión del Tribunal Constitucional sobre las acciones presentadas. Por el momento, el proceso se mantiene suspendido en espera de la decisión del tribunal correspondiente.

Carrizo ha sido imputado cargos por presunto enriquecimiento injustificado.