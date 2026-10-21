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Fuertes lluvias provocan inundaciones y congestionamiento vehicular en la ciudad de Panamá

Calles anegadas generan congestionamiento vehicular en Panamá
Calles anegadas generan congestionamiento vehicular en Panamá Rayshell Flores | La Estrella de Panamá
Por
Emiliana Tuñón
  • 21/10/2026 14:54
Las lluvias de este miércoles provocaron inundaciones en varias vías de la capital y complicaron el tránsito vehicular.

Las fuertes lluvias registradas este miércoles 21 de octubre provocaron inundaciones en varias de las principales vías de la ciudad de Panamá, afectando la circulación vehicular y generando un intenso congestionamiento en distintos puntos.

Entre las áreas afectadas se encuentran la avenida Cuba, la avenida Balboa y Calle 50, donde la acumulación de agua en las calles dificultó el tránsito de los conductores.

Las precipitaciones que se registran en el país han generado complicaciones en la movilidad urbana, por lo que se recomienda a los conductores manejar con precaución y tomar las medidas necesarias al transitar por las zonas afectadas.

IMHPA pronostica lluvias y aguaceros aislados en Panamá este miércoles

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) informó que para este miércoles 21 de octubre se esperan lluvias y aguaceros aislados en diferentes regiones del país, debido a condiciones de inestabilidad atmosférica.

De acuerdo con el pronóstico, estas condiciones están asociadas a la influencia de la vaguada monzónica sobre el Pacífico, al sur del istmo centroamericano, así como a la presencia de sistemas de bajas presiones.

Estos fenómenos mantienen condiciones atmosféricas inestables en el territorio nacional, lo que favorece la ocurrencia de precipitaciones en distintos puntos del país.

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Familiares honran a víctimas del Festival Nova entre “frustración” y esperanza electoral
Cientos de familiares y amigos se congregaron este miércoles en la explanada donde se celebró el Festival Nova, lugar de la mayor masacre dentro de la oleada de ataques perpetrada por Hamás el 7 de octubre de 2023, para homenajear a sus allegados con la esperanza de que las elecciones en Israel permitan una investigación transparente de lo ocurrido. EFE/ Magda Gibelli
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El fenómeno de El Niño, especialmente agudo este año, está disparando los termómetros en el Caribe colombiano, con temperaturas récord de hasta 40 grados centígrados, provocando cada vez más perjuicios sobre la población, la generación de energía y el suministro de agua. EFE/ Ricardo Maldonado Rozo
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