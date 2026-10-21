Fuertes lluvias provocan inundaciones y congestionamiento vehicular en la ciudad de Panamá

Las fuertes lluvias registradas este miércoles 21 de octubre provocaron inundaciones en varias de las principales vías de la ciudad de Panamá, afectando la circulación vehicular y generando un intenso congestionamiento en distintos puntos.
Entre las áreas afectadas se encuentran la avenida Cuba, la avenida Balboa y Calle 50, donde la acumulación de agua en las calles dificultó el tránsito de los conductores.
Las precipitaciones que se registran en el país han generado complicaciones en la movilidad urbana, por lo que se recomienda a los conductores manejar con precaución y tomar las medidas necesarias al transitar por las zonas afectadas.
El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) informó que para este miércoles 21 de octubre se esperan lluvias y aguaceros aislados en diferentes regiones del país, debido a condiciones de inestabilidad atmosférica.
De acuerdo con el pronóstico, estas condiciones están asociadas a la influencia de la vaguada monzónica sobre el Pacífico, al sur del istmo centroamericano, así como a la presencia de sistemas de bajas presiones.
Estos fenómenos mantienen condiciones atmosféricas inestables en el territorio nacional, lo que favorece la ocurrencia de precipitaciones en distintos puntos del país.
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