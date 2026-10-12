Fundación Voluntarios de Panamá impulsa la ayuda a damnificados por el terremoto

Ante la desolación que se vive en el interior del país debido a las necesidades y consecuencias surgidas tras el terremoto del pasado viernes 9 de octubre, la Fundación Voluntarios de Panamá refuerza su plataforma digital Ponteenalgo.com para divulgar centros de acopio, campañas de donación y oportunidades de voluntariado dirigidas a apoyar a las familias afectadas por el sismo del 9 de octubre, así como conectar a las personas dispuestas a ayudar con las organizaciones que brindan asistencia a las comunidades afectadas.

Desde las primeras horas posteriores al movimiento sísmico, la organización Voluntarios de Panamá ha utilizado sus canales digitales para divulgar iniciativas solidarias, informar sobre centros de acopio y difundir convocatorias de voluntariado impulsadas por entidades que trabajan para atender las necesidades de la población.

“En momentos como estos, Panamá nos recuerda que la solidaridad es una de nuestras mayores fortalezas. Desde la Fundación Voluntarios de Panamá creemos que cada persona tiene algo que aportar, ya sea su tiempo, sus conocimientos, sus recursos o simplemente ayudando a que la información correcta llegue a quienes la necesitan”, señaló Carolina Freire, presidenta de la fundación en una nota de prensa.

A través de www.ponteenalgo.com, los ciudadanos pueden consultar información sobre las necesidades de donaciones, los centros de acopio y las oportunidades de voluntariado disponibles. La plataforma busca facilitar la participación organizada de quienes desean colaborar, de acuerdo con los requerimientos identificados por las organizaciones.

Entre las iniciativas que reciben apoyo de la fundación figuran las promovidas por la Cruz Roja Panameña, Fundación Pro Eco Azuero, Asociación Waved y Banco de Alimentos Panamá, entre otras entidades.

Las acciones incluyen campañas para recolectar insumos, medicamentos y artículos de primera necesidad, además de iniciativas de asistencia humanitaria y apoyo económico destinado directamente a familias afectadas en distintas comunidades del país.

Freire destacó que la contribución ciudadana puede adoptar distintas formas, desde la donación de recursos hasta la participación en actividades de voluntariado o la difusión de información verificada sobre las iniciativas de ayuda.

Ponteenalgo.com es una iniciativa de la Fundación Voluntarios de Panamá que funciona desde 2012. Su propósito es conectar a personas interesadas en aportar su tiempo y talento con organizaciones que desarrollan proyectos para el bienestar de las comunidades. Dicha plataforma también es utilizada para unir esfuerzos cada año en la celebración del Día de las Buenas Acciones, el cual radica en realizar buenas acciones por otros mediante el voluntariado en diversos ámbitos.

En el contexto de la emergencia provocada por el terremoto, la plataforma busca servir como punto de encuentro entre la solidaridad ciudadana y las necesidades de las poblaciones afectadas, al facilitar el acceso a información sobre las distintas formas de colaborar.