Google activa en Panamá herramienta para alertar sobre terremotos

El presidente José Raúl Mulino anunció que Panamá fue incluido en una herramienta gratuita que detecta terremotos y puede advertir a los usuarios antes de que lleguen las ondas sísmicas más fuertes, el Sistema de Alertas Sísmicas de Android.
El mandatario en su cuenta de X sobre este tema, agradeciendo la cooperación con Google para la incorporación del país a esta herramienta tecnológica, que busca ofrecer a la población segundos de anticipación ante un movimiento sísmico.
Mulino destacó que contar con ese margen de tiempo puede ser clave para proteger vidas durante un terremoto, especialmente en un país que acaba de experimentar un fuerte sismo y sus réplicas.
“Una herramienta que permite ganar tiempo ante un sismo, donde cada segundo cuenta para proteger la vida”, señaló el presidente.
Cientos de familiares y amigos se congregaron en la explanada donde se celebró el Festival Nova, lugar de la mayor masacre dentro de la oleada de ataques...
“¿Qué es lo que le impide venirse? ¡Que se venga! ¿Cuál es problema, pues? Lo que tienen es un show para ver cómo generan una campaña de intriga”, dijo...
El fenómeno de El Niño, especialmente agudo este año, está disparando los termómetros en el Caribe colombiano, con temperaturas récord de hasta 40 grados...