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Google activa en Panamá herramienta para alertar sobre terremotos

La herramienta gratuita utiliza los sensores de los teléfonos Android para detectar posibles terremotos y enviar alertas a los dispositivos ubicados en las zonas que podrían verse afectadas.
La herramienta gratuita utiliza los sensores de los teléfonos Android para detectar posibles terremotos y enviar alertas a los dispositivos ubicados en las zonas que podrían verse afectadas. Pixabay
Por
Adriana Berna
  • 15/10/2026 13:17
El presidente anunció la incorporación de Panamá a la herramienta de alertas sísmicas de Android, que busca ofrecer segundos de anticipación ante un terremoto.

El presidente José Raúl Mulino anunció que Panamá fue incluido en una herramienta gratuita que detecta terremotos y puede advertir a los usuarios antes de que lleguen las ondas sísmicas más fuertes, el Sistema de Alertas Sísmicas de Android.

El mandatario en su cuenta de X sobre este tema, agradeciendo la cooperación con Google para la incorporación del país a esta herramienta tecnológica, que busca ofrecer a la población segundos de anticipación ante un movimiento sísmico.

Mulino destacó que contar con ese margen de tiempo puede ser clave para proteger vidas durante un terremoto, especialmente en un país que acaba de experimentar un fuerte sismo y sus réplicas.

“Una herramienta que permite ganar tiempo ante un sismo, donde cada segundo cuenta para proteger la vida”, señaló el presidente.

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