Google activa en Panamá herramienta para alertar sobre terremotos

El presidente José Raúl Mulino anunció que Panamá fue incluido en una herramienta gratuita que detecta terremotos y puede advertir a los usuarios antes de que lleguen las ondas sísmicas más fuertes, el Sistema de Alertas Sísmicas de Android.

El mandatario en su cuenta de X sobre este tema, agradeciendo la cooperación con Google para la incorporación del país a esta herramienta tecnológica, que busca ofrecer a la población segundos de anticipación ante un movimiento sísmico.