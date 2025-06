Gremios magisteriales hacen llamado para no reanudar clases el lunes 23 de junio

El Frente de Acción Magisterial (FAM) afirmó que el lunes 23 de junio no se regresa a clases e instó a que “cualquier llamado del Meduca (Ministerio de Educación) para reanudar el segundo trimestre constituye un acto de provocación y de negación de la realidad que vive el país entero”, advirtió el docente Alberto Díaz Ramos, coordinador del FAM a través de una nota de prensa.

“No existen condiciones morales, éticas, ni humanas para volver al aula en un momento donde el Estado, en lugar de escuchar al pueblo, responde con represión brutal, arrestos arbitrarios, criminalización de la protesta y amenazas a miles de trabajadores de la educación”, afirmó Díaz.

La FAM la conforman la Asociación de Profesores de la República de Panamá (Asoprof), la Asociación de Educadores Veragüenses (AEVE), Asociación Movimiento Gremialista de Educadores de la República de Panamá (Asomogrerp), Asociación de Maestros Independientes Auténticos de la República de Panamá (AMIA), el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SINTE), la Asociación de Educadores Democráticos de Panamá (AEDPA) y voceros comarcales.

Díaz indicó “volver a clases bajo estas circunstancias sería traicionar la lucha que sostenemos desde el 23 de abril en las calles. Sería legitimar una ley impuesta de espaldas al pueblo, que condena a las futuras generaciones a la privatización de la seguridad social y la liquidación definitiva del sistema solidario. Volver sería rendirse ante un gobierno que ha violado nuestros derechos laborales, ha secuestrado nuestros salarios de forma ilegal, ha impuesto licencias sin sueldo y ha intentado doblegar la voluntad colectiva mediante campañas de miedo y desprestigio”.

El líder de la FAM sostuvo que “mientras haya docentes perseguidos, pueblos reprimidos y una ley injusta como la Ley 462 impuesta por la fuerza, no volveremos. Enseñar no es obedecer órdenes injustas. Educar no es callar ante el abuso. Y ningún verdadero educador puede retornar a su centro como si nada estuviera ocurriendo, cuando hay gases en las calles, sangre en el pavimento y una represión que ha alcanzado todo el territorio nacional”.

Y, concluyó: “La huelga sigue, la lucha continúa y la dignidad no se negocia. A nuestros compañeros y compañeras les recordamos que la unidad es nuestra mayor fuerza. A quien dude o flaquee le decimos: este no es el momento de retroceder, sino de resistir. Volver al aula este lunes sería ceder ante un chantaje que busca desmovilizarnos, dividirnos y sepultar una lucha histórica por el presente y el futuro del país”.