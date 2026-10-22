Habilitan mapa en tiempo real para ver daños en más de 12,000 viviendas tras terremoto

Autoridades del Gobierno Nacional ofrecieron este jueves 22 de octubre en conferencia de prensa desde la Presidencia de la República un balance sobre las acciones de sobre cómo se están evaluando las viviendas e infraestructuras tras el sismo del 9 de octubre. El secretario de Metas, José Ramón Icaza, abrió las intervenciones reconociendo el esfuerzo del personal y de los voluntarios en el terreno. Asimismo, destacó la coordinación con la empresa privada y organizaciones no gubernamentales para gestionar donaciones y proyectos habitacionales que cumplan con el Reglamento Estructural Panameño actualizado en 2021, evitando la duplicidad de esfuerzos. El director del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), Omar Smith, detalló el avance en la rotulación de edificaciones bajo la norma internacional ATC-20, revelando que ya se han evaluado más de 12,000 viviendas a nivel nacional desde el inicio de la emergencia. Indicó que ya se han colocado más de 150 etiquetas en Los Santos y que la provincia de Herrera también cuenta con las suyas. Smith explicó los criterios del sistema:

Verde: Residencias con habitabilidad sin afectaciones observables en su capacidad.

Amarillo: Inmuebles que pueden ser reparados, pero que requieren de una revisión superior.

Rojo: Estructuras no seguras ni habitables, incluyendo casas destruidas por el sismo.