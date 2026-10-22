Habilitan mapa en tiempo real para ver daños en más de 12,000 viviendas tras terremoto

Autoridades del Gobierno Nacional ofrecieron este jueves 22 de octubre en conferencia de prensa desde la Presidencia de la República un balance sobre las acciones de sobre cómo se están evaluando las viviendas e infraestructuras tras el sismo del 9 de octubre.
El secretario de Metas, José Ramón Icaza, abrió las intervenciones reconociendo el esfuerzo del personal y de los voluntarios en el terreno. Asimismo, destacó la coordinación con la empresa privada y organizaciones no gubernamentales para gestionar donaciones y proyectos habitacionales que cumplan con el Reglamento Estructural Panameño actualizado en 2021, evitando la duplicidad de esfuerzos.
El director del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), Omar Smith, detalló el avance en la rotulación de edificaciones bajo la norma internacional ATC-20, revelando que ya se han evaluado más de 12,000 viviendas a nivel nacional desde el inicio de la emergencia.
Indicó que ya se han colocado más de 150 etiquetas en Los Santos y que la provincia de Herrera también cuenta con las suyas.
Smith explicó los criterios del sistema:
En cuanto a las alertas y la seguridad en campo, el director de Sinaproc confirmó que la alerta se mantiene activa debido a la temporada de lluvias y al registro de al menos cinco réplicas sísmicas.
Sobre los puntos inhabitados temporalmente reportados en redes sociales, Smith indicó que fueron verificados por los equipos de búsqueda y rescate, confirmando que la ruta hacia Tonosí por el tramo de Flores se encuentra operativa, aunque exhortó a mantener la precaución por la inestabilidad de taludes.
Además, validó con informes del Ministerio de Salud el lamentable fallecimiento de una persona tras sufrir una lesión durante el proceso de evacuación.
Finalmente, la subdirectora de Sinaproc, Malitzie Rivera, presentó la nueva herramienta tecnológica de rendición de cuentas, un visor interactivo enlazado al portal Panamá Conecta y a la web institucional, desarrollado junto al Centro de Coordinación para la Prevención de Desastres en América Central y el Caribe (Cepredenac).
Al respecto, Rivera destacó: “Esto es para poder brindarle a la población esta oportunidad de saber de primera mano y en tiempo real qué está sucediendo en el país y en las zonas principalmente afectadas, qué están haciendo cada una de las instituciones”.
La plataforma permite a la ciudadanía consultar mapas en tiempo real y el progreso de las evaluaciones en viviendas, centros educativos, hospitales y comercios.
Por ahora, se siguen contabilizando las viviendas afectadas del terremoto de 7.5 que afectó a Panamá, el pasado 9 de octubre, evento que hasta la fecha deja un saldo total de dos personas fallecidas.
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