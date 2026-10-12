‘Jamás uso los recursos del Estado con fines políticos’: alcalde de Mariato rechaza señalamientos de Mulino

El alcalde de Mariato, Ángel Batista, negó haber utilizado con fines políticos las donaciones de alimentos destinadas a las comunidades afectadas por el reciente sismo y aseguró que la distribución de la ayuda en Torio se realizó después de que los residentes salieran a protestar por la falta de atención.

El pronunciamiento del funcionario se produce luego de que el presidente de la República, José Raúl Mulino, cuestionara la entrega de las bolsas de comida y señalara posibles irregularidades en la distribución de la asistencia humanitaria.

Batista explicó que los residentes cerraron las vías cerca de las 11:00 a. m., como medida de presión ante la falta de agua potable, electricidad, alimentos y viviendas. Indicó que las bolsas del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) llegaron durante la tarde, transportadas por aeronaves del Servicio Nacional Aeronaval (SENAN).

De acuerdo con el alcalde, las familias afectadas llevaban más de 72 horas enfrentando estas necesidades, por lo que las manifestaciones buscaban obtener respuestas de las autoridades. Añadió que los alimentos fueron repartidos entre los hogares de la comunidad.

“Yo jamás uso los recursos del Estado con fines políticos”, manifestó Batista al rechazar los señalamientos y defender su gestión durante la emergencia.