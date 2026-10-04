Martín Torrijos cuestiona reformas electorales y defiende a UNE como alternativa política

Dirigentes y simpatizantes de Unidos para la Nueva Era (UNE), movimiento político liderado por el expresidente Martín Torrijos, participaron durante el fin de semana en reuniones de coordinación en Coclé, Veraguas y Panamá Oeste. Los encuentros forman parte del proceso de organización territorial de UNE, que busca constituirse en partido político y participar en las elecciones generales de 2029. En las actividades también participaron moradores de distintas comunidades de la comarca Ngäbe-Buglé. Durante las reuniones, Torrijos y miembros de la Junta Directiva Provisional explicaron a los asistentes los avances en la estructura territorial del movimiento y escucharon planteamientos de sus simpatizantes.

Torrijos cuestiona al Gobierno

Durante uno de los encuentros, Torrijos afirmó que UNE busca presentarse como una alternativa ante el descontento que, según sostuvo, existe en distintos sectores de la población. “UNE es la respuesta ante la desilusión, es la respuesta ante la falta de proyectos, compromiso y el desinterés que tiene este gobierno en el bienestar de los panameños que hoy día la pasan muy mal”, manifestó. El expresidente también cuestionó que la recuperación de la economía señalada por el Gobierno no se refleje, según su percepción, en las condiciones de vida de la población. “Este cuento de que ha mejorado la economía no se siente”, afirmó Torrijos, quien planteó la necesidad de un proyecto que, a su juicio, permita mejorar las condiciones de vida de los panameños. Las declaraciones fueron realizadas durante las actividades de organización del movimiento, en las que participantes de comunidades de la comarca Ngäbe-Buglé expusieron sus preocupaciones y necesidades.

Cuestiona las reformas electorales

Torrijos también se refirió a las reformas electorales que se discuten actualmente y cuestionó los cambios que, según dijo, podrían generar mayores dificultades para las organizaciones políticas que buscan constituirse. “Esta es una reforma hecha a la medida”, afirmó el expresidente, al considerar que las modificaciones propuestas podrían afectar a UNE y a otros grupos que buscan incorporarse al escenario político nacional. El señalamiento forma parte de la posición expresada por Torrijos sobre las reformas. Las modificaciones electorales continúan bajo discusión y los distintos sectores políticos han planteado sus posiciones sobre los cambios propuestos.

UNE avanza en su proceso de formación