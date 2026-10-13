Más de 2,841 personas permanecen en albergues tras el terremoto en Panamá

El terremoto de magnitud 7.5 que sacudió a Panamá este viernes 9 de octubre dejó 11,460 personas afectadas y más de 2,841 personas alojadas en albergues, según el balance preliminar presentado este martes 13 de octubre por el ministro de Asuntos del Canal y secretario de Metas, José Ramón Icaza.

Durante una conferencia de prensa posterior al Consejo de Gabinete, Icaza informó que las autoridades han evaluado 3,367 familias afectadas por el sismo, mientras continúan las inspecciones en las comunidades para determinar el alcance de los daños.

El balance del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) también reporta 27 personas con lesiones leves a moderadas. Hasta el momento, no se registran víctimas fatales ni personas desaparecidas.

El funcionario detalló que se mantienen habilitados más de 33 albergues para atender a las personas que han tenido que dejar sus hogares debido a las afectaciones ocasionadas por el movimiento telúrico.

Las provincias con mayor impacto son Veraguas, Los Santos, Herrera, Coclé y Chiriquí, aunque se han reportado daños en casi todo el país.

Entre las estructuras afectadas figuran más de 1,250 viviendas, más de 600 centros educativos oficiales y cerca de 90 edificios gubernamentales. También se reportan daños en carreteras, puentes, infraestructura y servicios básicos.

En cuanto a la asistencia humanitaria, Icaza indicó que se han movilizado más de 121,000 libras de ayuda por vía aérea y trasladado más de 331 toneladas de agua para comunidades y hospitales. Además, se han realizado 28 aeroevacuaciones de pacientes.

El Gobierno también comenzó el traslado de materiales de construcción a depósitos regionales en las zonas afectadas para iniciar los trabajos de reparación de viviendas con daños parciales y reconstruir aquellas que quedaron destruidas.