Mayer Mizrachi responde a críticas de Mayín: atribuye la ‘animosidad’ al despido de su hermano

El alcalde de Panamá, Mayer Mizrachi, respondió a los cuestionamientos de la gobernadora de la provincia, Mayín Correa, quien este domingo, en una entrevista con El Polígrafo de La Estrella de Panamá, lanzó críticas contra su gestión al frente de la Alcaldía. De acuerdo al alcalde, la ‘animosidad’ de Correa se debe a que despidió a su hermano por supuesto abandono de su puesto de trabajo y señaló que la gobernadora posteriormente le solicitó su reintegro. Mizrachi explicó que, antes de referirse públicamente al tema, había guardado silencio por respeto a Correa, a quien dijo admirar por su trayectoria. Sin embargo, afirmó que la gobernadora ha utilizado desde entonces su cargo y su voz para desacreditarlo. “La realidad es que boté a su hermano por botella y no acepté su reintegro por sinvergüenza”, expresó el alcalde en una publicación por su cuenta de X, en la cual hizo pública la carta de Correa en donde pedía el reintegro de su familiar.

Según Mizrachi, el hermano de Correa, Gonzalo Correa, de 84 años, no acudía a trabajar desde la pandemia. También sostuvo que no atendía las instrucciones de su superior, pero continuaba recibiendo un salario de $1,500, además de subsidios y jubilaciones. El alcalde aseguró que la decisión formó parte de las medidas adoptadas contra funcionarios que, según su administración, habían abandonado sus puestos. “Con tantos jóvenes que buscan una oportunidad de empleo esto es un irrespeto”, afirmó. Mizrachi agregó que el hermano de Correa solo se presentó cuando se le pagó su último salario mediante cheque, momento en el que también se le notificó el cese de labores en el municipio.

La solicitud de reintegro

La versión del alcalde contrasta con una carta enviada por Mayín Correa a Mizrachi el 6 de noviembre de 2025. La misma tuvo recepción registrada el 7 de noviembre de 2025, Correa solicitó al alcalde gestionar el reintegro de su hermano. La gobernadora argumentó en la misiva que su hermano se encontraba en silla de ruedas debido a la diabetes y padecía cáncer de próstata. Sostuvo además que su despido se produjo en violación de normas nacionales e internacionales relacionadas con la protección de las personas con enfermedades crónicas y discapacidad.

De acuerdo con la carta, su hermano se desempeñaba como asesor del entonces director de Mercados y, pese a sus limitaciones físicas, “asistía diariamente a su trabajo”. Correa afirmó que posteriormente la administración municipal no le asignaba funciones ni le proporcionaba facilidades adecuadas a su condición de salud. Según su relato, la situación se extendió durante un período prolongado hasta que se elaboró un informe que señaló cinco días consecutivos de ausencia como abandono del cargo. La gobernadora sostuvo que su hermano se encontraba en su domicilio esperando instrucciones y las adaptaciones necesarias para cumplir con sus labores.

Mizrachi cuestiona los ataques

El alcalde aseguró que la solicitud de reintegro ocurrió después de una conversación que sostuvo con Correa el 2 de noviembre de 2025, durante el Tedeum en la Catedral Metropolitana. “Nada de esto debilita la admiración y respeto que le tengo a la señora Mayín a lo largo de su carrera, pero ella sabía todo esto y aun así pidió por él”, manifestó en redes. Mizrachi expresó que, después de ese episodio, Correa ha utilizado su posición para atacar y desacreditar su gestión con afirmaciones que no corresponden con la realidad. Por otro lado, Correa cuestionó durante El Polígrafo la gestión del alcalde y sostuvo que su prioridad debería ser atender las necesidades más urgentes de la ciudad, especialmente la indigencia y la atención a personas vulnerables.