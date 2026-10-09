Menores retenidos y multas de $50: así funcionará el toque de queda en Arraiján

La Alcaldía de Arraiján decretó un toque de queda para los menores de edad que se encuentren sin la compañía de sus padres, representantes legales, tutores o adultos responsables, con restricciones para circular durante la noche y la madrugada.

Esta medida, establecida en el Decreto Alcaldicio No. 010-2026, fue firmado por la alcaldesa de Arraiján, Stefany Dayan Peñalba, este 28 de septiembre y publicado en la Gaceta Oficial No. No. 30630 este viernes 9 de octubre de 2026.

De acuerdo con el decreto, los horarios para las personas menores de edad que estén sin acompañamiento de un adulto responsable son los siguientes:

De domingo a jueves: de 9:00 p.m. a 5:00 a.m.

De viernes a sábado: de 10:00 p.m. a 6:00 a.m.

Los menores que estudien en jornada nocturna están exceptuados de esta restricción hasta las 11:00 p.m. Para acogerse a esta excepción, deberán portar el carné expedido por el centro educativo o una certificación que acredite su condición de estudiante, si la institución no ha implementado ese sistema de identificación.

El decreto establece que los menores de edad detectados fuera del horario permitido serán retenidos por la Policía de Niñez y Adolescencia y trasladados a un recinto especial, donde permanecerán bajo custodia hasta que sean reclamados por sus familiares.

La persona menor de edad tendrá derecho a realizar llamadas telefónicas para informar a sus familiares sobre la retención. Si no es reclamada antes de las 8:00 a.m. del día siguiente, será puesta a órdenes de la autoridad competente.

Además, la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf) deberá brindar orientación y programas de fortalecimiento familiar, de acuerdo con las necesidades del menor y su entorno.

La normativa contempla sanciones progresivas para los padres, madres, tutores, representantes legales o adultos responsables de los menores retenidos.

En una primera etapa, se contempla una citación para acudir a la Senniaf, donde se determinará la orientación y los programas de fortalecimiento familiar correspondientes.

El decreto establece que, en caso de reincidencia, se aplicará una multa de 50 dólares a favor del Tesoro Municipal, junto con charlas y programas más intensivos.

El incumplimiento de las sanciones podrá dar lugar a medidas por desacato, conforme a los procedimientos legales.