Metro de Panamá reanuda operaciones en las líneas 1 y 2 tras el terremoto

El Metro de Panamá informó que las líneas 1 y 2 retomaron sus operaciones este domingo 11 de octubre, luego de suspender el servicio el pasado viernes a raíz de un terremoto de magnitud 7.5.
Para esta jornada, ambas líneas mantienen su horario habitual de funcionamiento, con servicio hasta las 10:00 p. m., según lo previsto.
Como parte de las verificaciones previas a la reactivación, la noche del sábado 10 de octubre, la entidad anunció la realización de marchas en blanco en las dos líneas. Estas pruebas consistieron en la circulación consecutiva de trenes sin pasajeros, con el objetivo de comprobar el correcto funcionamiento de los sistemas y verificar las coordinaciones operativas necesarias.
Con la reanudación del servicio, los usuarios pueden volver a utilizar ambas líneas del sistema de transporte ferroviario, mientras se mantiene el horario regular establecido para este domingo.
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