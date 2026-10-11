Metro de Panamá reanuda operaciones en las líneas 1 y 2 tras el terremoto

El Metro de Panamá informó que las líneas 1 y 2 retomaron sus operaciones este domingo 11 de octubre, luego de suspender el servicio el pasado viernes a raíz de un terremoto de magnitud 7.5.

Para esta jornada, ambas líneas mantienen su horario habitual de funcionamiento, con servicio hasta las 10:00 p. m., según lo previsto.