Minera Panamá aclara noticia sobre el apagón

La empresa Minera Panamá, mediante una nota enviada a La Estrella dePanamá, aclaró que el apagón que ocurrió el pasado domingo no esta relacionado con las actividades de la mina en Donoso.

En primer lugar, me gustaría señalar que el artículo no incluye las publicaciones realizadas por la Empresa de Transmisión Eléctrica (ETESA) sobre el apagón, en el que explica claramente las causas que fue una falla en los bancos de capacitadores de la subestación Panamá 1, ubicados en Condado del Rey. Esta declaración fue respaldada por el gerente general de ETESA, quien realizó entrevistas a otros medios de comunicación afirmando que la falla ocurrió en la sección de 115 KV de la subestación y que no hubo una sobredemanda en el sistema.

En segundo lugar, me gustaria que en ningún momento fuimos contactados para proporcionar información sobre el asunto.

En tercer lugar, como empresa responsable, Minera Panamá desea aclarar que nuestro consumo actual de electricidad esta destinado a actividades de mantenimiento de la integridad de equipos y estabilidad ambiental. Queremos enfatizar que el Centro Nacional de Despacho es la entidad que controla la energía y la potencia en el punto de interconexión con el SIN, en estricto cumplimiento de la regulación operativa y las regulaciones correspondientes. Por lo tanto, los eventos que ocurrieron en el sistema interconectado el 24 de diciembre no tienen relación con nuestra empresa.