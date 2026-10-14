Minsa detecta 34 casos de malaria en trabajadores informales de Merca Panamá

El Ministerio de Salud (Minsa) detectó este 14 de octubre 34 casos positivos de malaria en trabajadores informales que permanecen alrededor de las instalaciones de la sede principal de Merca Panamá, ubicada en la vía Centenario, en el corregimiento de Ancón.

La detección se produjo como resultado de las acciones de vigilancia epidemiológica realizadas por la Región Metropolitana de Salud, informó el Minsa, que mantiene intervenciones sanitarias para identificar nuevos casos, administrar tratamientos y reforzar las medidas de prevención y control de los mosquitos transmisores.

Según las investigaciones epidemiológicas, la presencia de la enfermedad en este sector estaría relacionada con la llegada de personas procedentes de provincias donde la malaria es endémica, quienes inicialmente desconocían que estaban infectadas.

Al acudir o permanecer durante la noche en las instalaciones de Merca Panamá, estas personas pudieron haber sido picadas por mosquitos del género Anopheles, que transmiten el parásito causante de la enfermedad.

Desde la identificación de los primeros casos, los equipos de salud han desarrollado jornadas de búsqueda activa de personas con síntomas, toma de muestras para diagnóstico, investigación epidemiológica, seguimiento de pacientes y administración de tratamientos.

Las acciones también incluyen fumigaciones y otras medidas de control vectorial para reducir la presencia de mosquitos transmisores.

Como parte de las investigaciones epidemiológicas y entomológicas, las autoridades identificaron áreas de riesgo en los alrededores del mercado que requieren reforzar la vigilancia y el control de vectores.

Los hallazgos orientan la investigación hacia posibles lugares de exposición fuera de los predios de las instalaciones del mercado. Por ello, las intervenciones sanitarias se desarrollan tanto en las áreas identificadas como en sus alrededores.

El Minsa aclaró que la malaria no se transmite por comprar, consumir o manipular alimentos y que los productos comercializados en Merca Panamá no constituyen una vía de transmisión de la enfermedad.

La infección se produce principalmente por la picadura de mosquitos Anopheles infectados.

En Panamá, la transmisión de malaria se concentra históricamente en zonas de Darién, las comarcas indígenas y determinadas áreas de Bocas del Toro, Veraguas y Panamá Este.

El Minsa advirtió que el mosquito transmisor pica principalmente durante la noche, desde el atardecer hasta el amanecer. Por esta razón, las personas que trabajan o permanecen durante ese horario en las instalaciones de Merca Panamá pueden tener una mayor exposición a las picaduras.