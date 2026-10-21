MOP anuncia cierre temporal en la vía Las Tablas-Tonosí por lluvias y secuelas del terremoto

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) anunció este 21 de octubre el cierre temporal de la carretera Las Tablas–La Miel–Tonosí, a la altura de La Miel, en la provincia de Los Santos, debido a deslizamientos de tierra causados por las constantes precipitaciones que incrementaron las afectaciones dejadas por el terremoto de 7.5 registrado el pasado 9 de octubre.
La institución habilitó como rutas alternativas los trayectos Macaracas–Llano de Piedra–Tonosí y Las Tablas–Pedasí–Tonosí para garantizar la movilidad de los conductores.
Las autoridades instaron a la población a respetar las señales preventivas, acatar las instrucciones del personal desplegado en la zona, evitar el tránsito por el sector afectado y permanecer atentos a los reportes oficiales sobre las condiciones del camino y su posterior reapertura.
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