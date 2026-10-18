MOP prevé iniciar el lunes trabajos por deslizamiento en Cerro La Cruz

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) prevé iniciar este lunes 19 de octubre los trabajos con maquinaria para atender un deslizamiento de tierra en la vía hacia Cerro La Cruz, en El Valle de Antón, provincia de Coclé. El paso vehicular permanece cerrado por razones de seguridad y la entidad no precisó cuándo podría restablecerse la circulación.
Según la información divulgada por el MOP el domingo 18 de octubre, personal de la institución inspeccionó el área afectada para evaluar las condiciones del talud y determinar las labores necesarias antes de permitir nuevamente el tránsito.
La entidad no detalló la magnitud del deslizamiento, las causas del incidente, el alcance de los trabajos ni el tiempo estimado para completar la intervención.
Mientras se mantiene el cierre, los conductores pueden utilizar una ruta alterna por Juan Díaz, continuar hacia San Juan de Dios y seguir por Altos de La Estancia hasta llegar a El Valle de Antón, de acuerdo con la información oficial.
El MOP recomendó respetar el cierre y evitar acercarse al área afectada mientras continúan las evaluaciones.
Como parte de las acciones anunciadas en la provincia de Coclé, el MOP también trasladará equipo mediante el programa de horas máquina al sector de El Nance de Caballero, en Antón, para inspeccionar un área donde se reportó un socavón.
La inspección permitirá evaluar las condiciones del terreno y determinar las medidas que correspondan. Sin embargo, la información divulgada no especifica las dimensiones del hundimiento, sus posibles causas ni si representa una afectación directa para el tránsito o para infraestructuras cercanas.
Ambas situaciones requieren seguimiento para conocer el alcance de los daños y las medidas que adoptará la institución. Por el momento, el MOP no ha informado una fecha de reapertura para la vía hacia Cerro La Cruz ni un calendario de intervención para el área de El Nance de Caballero.
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