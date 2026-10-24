Muere Griselda López, referente del periodismo y la cultura en Panamá

La periodista y docente Griselda López falleció este viernes 23 de octubre, a los 88 años, dejando tras de sí un legado indeleble en el periodismo y la cultura nacional. La noticia fue confirmada a La Estrella de Panamá por la exmagistrada Alma Montenegro de Fletcher, quien fuera una de sus mejores amigas.

“Ha sido, durante toda su vida, una gran personalidad que contribuyó a afianzar la fuerza de nuestras mejores corrientes literarias. De tal manera que lamentamos su partida, pues sabemos que todos vamos hacia ese mismo destino”, reflexionó la exmagistrada de la Corte Suprema de Justicia en una entrevista con este medio.

La familia de la comunicadora también confirmó la noticia en un comunicado en el que destacó que “más allá de sus logros profesionales, fue una mujer de profundas convicciones, amante de sus raíces guarareñas y de su familia, que supo enfrentar las adversidades con dignidad y mantenerse siempre fiel a sus ideales”.

“Con su partida, Panamá pierde a una mujer que abrió caminos en el periodismo, la educación y la cultura. Su familia despide con profundo amor a la mujer extraordinaria que existió más allá de su historia pública”, sostuvieron.

Nacida en la provincia de Los Santos, López desarrolló una trayectoria marcada por la publicación de diversos textos, entre cuentos, ensayos y artículos en revistas nacionales e internacionales. Entre sus obras figuran ‘Piel adentro’ (1986), ‘Sueño recurrente’ (1989), ‘Género, comunicación y sociedad’ (2000), ‘Gil Blas Tejeira: El Caballero Esplandián’, incluido en ‘Protagonistas del siglo XX panameño’ (2015), ‘Las capas del tiempo’ (2017), ‘Género, comunicación y periodismo’ (2017) y ‘Ultrasonido’ (2021).

Además, fue académica honoraria de la Academia Panameña de la Lengua y recibió importantes distinciones nacionales e internacionales por su labor en los ámbitos de la cultura, la educación, el periodismo y el cine.

Uno de los hitos más destacados de su carrera fue su participación en el desarrollo de la televisión educativa en Panamá, con la puesta en marcha de Canal Once en 1973, antecedente de lo que hoy es el Sistema Estatal de Radio y Televisión (SERTV).

La Estrella de Panamá rindió un homenaje presencial a López el 21 de marzo de 2022. Durante el acto, el entonces presidente del Grupo Editorial El Siglo y La Estrella, Eduardo Quirós, destacó la importancia del reconocimiento y lo calificó como un “acto de justicia”.

“La profesora no le pierde la pisada a sus estudiantes; les da consejos y los mantiene cerca en el tiempo y se desdobla en el cariño, el calor y la forma especial como lo hace. Esto no es lo común en los educadores, pero ella da ese acompañamiento que es enorme para sus estudiantes y, por ende, para la sociedad panameña. Su huella deja un legado imperecedero porque se va multiplicando, repitiendo y acentuando en esos estudiantes que cumplen con su misión y siguen creciendo”, expresó Quirós en aquella ocasión.