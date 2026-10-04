Mulino apuesta por replicar en Panamá el modelo del puerto de Tuas en Singapur

Durante su gira a Singapur, el presidente de la República, José Raúl Mulino, realizó un recorrido por el puerto de Tuas, considerado la obra portuaria más ambiciosa de Asia. El mandatario panameño calificó la infraestructura como el modelo a seguir para Panamá, subrayando que una iniciativa de esta magnitud podría otorgar al país en las Américas la misma ventaja estratégica que Singapur ostenta en Asia. Constató cómo el sueño de Singapur de consolidar un solo megapuerto, concebido en 1977, se materializa hoy con la inauguración de su primera fase en 2022 y con una conclusión prevista para 2040. En el Centro de Control de Operaciones, el presidente observó la terminal que ocupará 1,337 hectáreas, con 66 muelles distribuidos en 26 kilómetros de longitud y una capacidad de 65 millones de TEU al año. “Un solo megapuerto automatizado que consolide todo es el camino que Panamá debe explorar para mantener su liderazgo logístico”, señaló.

Características

El puerto de Tuas, ubicado en la punta oeste de la isla, opera con un sistema 100% automatizado: camiones autónomos, grúas sin conductores y patios que funcionan las 24 horas del día con un rendimiento 30% más rápido que un centro convencional. Además, su funcionamiento es 100% eléctrico, con energía propia generada por techos y grúas equipados con paneles solares. Para Mulino, este modelo refleja la visión de futuro que Panamá necesita replicar para fortalecer su posición como “hub” logístico regional, apoyado en el Canal, la infraestructura multimodal, la Zona Libre de Colón y Panamá Pacífico.

Los representantes de la Autoridad del Puerto de Singapur (PSA) agradecieron al presidente panameño por confiar en esta megaobra y destacaron la neutralidad y lealtad que comparten ambas naciones en materia de comercio internacional. La delegación panameña fue recibida por Ong Kim Pong, director general del grupo PSA International; Seow Hwee, director general de Ecosistema Portuario y Terminales de Tuas; y William Goh, vicepresidente de Excelencia en el Servicio. Por Panamá acompañaron al mandatario el canciller Javier Martínez-Acha, el ministro del Canal José Ramón Icaza, el embajador Sebastián Breton y Kristelle Getzler, de la Secretaría de Asuntos Sociales y Competitividad. Mulino enfatizó que la experiencia de Singapur ofrece lecciones valiosas para Panamá: la consolidación de operaciones en un solo megapuerto, la transición energética hacia sistemas eléctricos y sostenibles, y la incorporación de tecnologías de automatización que incrementan la eficiencia y reducen costos. “Así como Singapur se convirtió en el nodo portuario de Asia, Panamá puede consolidarse como el nodo logístico de las Américas”, afirmó.