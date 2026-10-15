Mulino da luz verde: Teleférico de San Miguelito entra en fase de construcción

El presidente José Raúl Mulino firmó ayer 15 de octubre la orden de proceder para la construcción del teleférico de San Miguelito, un proyecto de $255,2 millones que busca reducir los tiempos de traslado y mejorar la conexión de comunidades con la red del Metro de Panamá.

Durante el acto, el mandatario defendió la iniciativa como una promesa de campaña que ahora entra en su fase de construcción y que, según afirmó, cambiará la movilidad de miles de residentes del distrito.

“Dar la orden de proceder para esta obra es una de las cosas que más satisfacción me da”, expresó Mulino, al recordar las conversaciones que sostuvo con moradores de San Miguelito durante su recorrido por el distrito en campaña electoral.

Reconoció que inicialmente veía la iniciativa como una obra ambiciosa, debido a que no conocía en detalle este tipo de sistemas de transporte. Para evaluar su viabilidad, el proyecto tomó como referencia experiencias de otros países, entre ellas los teleféricos de República Dominicana, el sistema de cablebús de México y el de Guayaquil, Ecuador, cuya geografía presenta similitudes con la de San Miguelito.

El proyecto fue adjudicado a Doppelmayr Panamá Corp. a través del Metro de Panamá. El contrato contempla el diseño, los estudios complementarios, la construcción, el suministro, la instalación y la integración de un sistema de transporte por cable de aproximadamente 6.6 kilómetros.

El recorrido tendrá seis estaciones: Balboa, Cincuentenario, Samaria, Mano de Piedra, Valle de Urracá y Torrijos Carter. La conexión con la estación Cincuentenario de la Línea 2 del Metro permitirá enlazar los sectores de San Miguelito con la red de transporte masivo.

El sistema tendrá capacidad para movilizar a 2,000 pasajeros por hora en cada sentido. De acuerdo con lo expuesto durante el acto, uno de sus principales beneficios será reducir los tiempos que los residentes pierden diariamente en el tráfico.

Mulino sostuvo que el teleférico representará un antes y un después para los usuarios de la zona, al ofrecer una alternativa de transporte que les permita ahorrar tiempo en sus desplazamientos.

La construcción contará con la participación de técnicos del Metro de Panamá y estará a cargo de Doppelmayr, empresa especializada en sistemas de transporte por cable que, según lo señalado durante el acto, cuenta con más de 15,000 instalaciones en el mundo.

El director general del Metro de Panamá, César Pinzón, destacó que el éxito de la iniciativa dependerá de la coordinación entre la empresa contratista, los técnicos, las autoridades y las comunidades beneficiadas.

Por su parte, la alcaldesa de San Miguelito, Irma Hernández, manifestó su expectativa de que la construcción genere empleo y contribuya a conectar a los residentes con las oportunidades laborales de la ciudad.

La funcionaria también destacó que el proyecto contempla obras y servicios complementarios en los alrededores de las estaciones, entre ellos aceras, estacionamientos, espacios comerciales y centros de orientación infantil. La intención es que la infraestructura contribuya a dinamizar la actividad económica y mejorar el entorno urbano.

Hernández reconoció que el teleférico no resolverá por sí solo los problemas de agua, recolección de residuos e inseguridad que enfrenta el distrito, pero planteó que la generación de empleo y la actividad económica podrían contribuir a atender otras necesidades,