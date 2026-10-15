Mulino: ‘El país tiene que caminar’ pese a los daños del terremoto

Aunque comunidades afectadas por el terremoto del pasado viernes en el interior del país reportan que aún no han recibido ayuda gubernamental, el presidente José Raúl Mulino afirmó este jueves, durante la firma del inicio de las obras del Teleférico de San Miguelito, que Panamá debe seguir avanzando pese a la tragedia.

El presidente instruyó que las acciones gubernamentales no se retrasen por la emergencia y defendió la continuidad de las obras, mientras el Ejecutivo mantiene la atención a las comunidades afectadas por el sismo.

El mandatario también pidió que el Gobierno mantenga su agenda de trabajo y no aplace sus compromisos pese a la emergencia provocada por el terremoto que golpeó el interior del país. Sostuvo que Panamá debe avanzar en dos frentes: atender a las comunidades afectadas y garantizar que el resto de las actividades nacionales continúe.

“El país tiene que caminar, el país tiene que funcionar”, afirmó Mulino al referirse a las prioridades del Ejecutivo frente a los daños ocasionados por el sismo. El gobernante insistió en que las circunstancias actuales no deben paralizar la gestión pública ni frenar los proyectos que ya están en marcha.

“Y he pedido justamente que ninguna acción de gobierno se aplace o se retrase por las duras circunstancias en que estamos viviendo”, expresó.

El mandatario reconoció que existe una agenda urgente de recuperación y asistencia para los panameños que sufrieron las consecuencias del terremoto, especialmente en las provincias del interior. Sin embargo, planteó que el país también debe mantener la generación de empleo, el optimismo y el desarrollo de sus actividades.

“Hay una agenda importante de recuperación y atención a muchos panameños en el interior que están muy gravemente afectados, pero el país tiene que andar en el otro lado también generando trabajo, optimismo y que vamos para adelante”, señaló.

Obras y reconstrucción sin detener la gestión

Mulino explicó que, además de las labores de recuperación y reconstrucción por los daños del terremoto, el Gobierno continuará ejecutando obras y proyectos para evitar retrasos o pérdidas de efectividad en las operaciones previstas.

Mencionó principalmente a Los Santos, Herrera, Coclé y Veraguas entre las provincias donde se concentran las acciones relacionadas con la emergencia, sin dejar de lado los compromisos gubernamentales en otras regiones.

El presidente resumió la situación con la idea de que es necesario atender la tragedia sin abandonar las demás responsabilidades del Estado. Para ello, el Ejecutivo deberá combinar la distribución de ayuda con la reparación y reconstrucción de viviendas, hospitales, escuelas, carreteras y puentes.

Agenda en el interior

Como parte de esa estrategia, el gobernante anunció que, tras concluir el acto en el que hizo las declaraciones, viajaría a Veraguas para visitar el centro de acopio de ayuda y posteriormente se trasladaría a Chiriquí.

En esta última provincia tenía prevista para el día siguiente la inauguración de un hospital oncológico y de dos carreteras que calificó como obras significativas.

“Panamá tiene que andar”, fue la idea central de su mensaje: la emergencia exige concentrar esfuerzos en la recuperación del interior, pero no debe traducirse en una paralización de las obras, la actividad económica ni las acciones gubernamentales comprometidas.