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Natá suspende actividades festivas y desfiles cívicos tras afectaciones por el terremoto

El distrito de Natá suspende fiestas y desfiles patrios para priorizar atención a afectados por el terremoto.
El distrito de Natá suspende fiestas y desfiles patrios para priorizar atención a afectados por el terremoto. Cedida
Por
Emiliana Tuñón
  • 11/10/2026 09:46
El distrito de Natá cancela sus actividades festivas y desfiles patrios en medio de la emergencia provocada por el sismo.

La Alcaldía de Natá anunció la suspensión de las actividades festivas previstas para este fin de semana y de los desfiles cívicos programados para las fechas patrias, como medida ante las afectaciones ocasionadas por el terremoto de magnitud 7.5.

La decisión fue adoptada en conjunto con los representantes de corregimiento que conforman el Consejo Municipal y en coordinación con la Policía Nacional, con el propósito de concentrar los esfuerzos y recursos en la atención de las comunidades afectadas.

A través de un comunicado, las autoridades destacaron que, aunque reconocen la importancia de las tradiciones y las celebraciones patrióticas, consideran que la prioridad en este momento es velar por la seguridad y el bienestar de la población.

Asimismo, reiteraron la importancia de brindar apoyo a las personas y comunidades que lo necesiten, en medio de la situación que atraviesa el país tras el movimiento sísmico.

Con esta medida, las autoridades de Natá buscan dar prioridad a la atención de las necesidades de la población afectada por encima de las actividades conmemorativas y festivas.

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