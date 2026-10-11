Natá suspende actividades festivas y desfiles cívicos tras afectaciones por el terremoto

La Alcaldía de Natá anunció la suspensión de las actividades festivas previstas para este fin de semana y de los desfiles cívicos programados para las fechas patrias, como medida ante las afectaciones ocasionadas por el terremoto de magnitud 7.5.

La decisión fue adoptada en conjunto con los representantes de corregimiento que conforman el Consejo Municipal y en coordinación con la Policía Nacional, con el propósito de concentrar los esfuerzos y recursos en la atención de las comunidades afectadas.