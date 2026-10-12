ONU estima que 38 mil personas necesitan ayuda humanitaria tras el terremoto en Panamá

Unas 38,000 personas, entre ellas 8,300 niños, niñas y adolescentes, necesitan asistencia humanitaria tras el terremoto de magnitud 7,5 que sacudió Panamá el pasado 9 de octubre, según las primeras estimaciones del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) recogidas en un informe de Naciones Unidas divulgado este lunes 12 de octubre. El reporte advierte que el sismo dejó más de 820 viviendas dañadas, afectaciones en instalaciones de salud y cientos de centros educativos con daños. Además, varias comunidades continúan con dificultades de acceso a servicios básicos, mientras las autoridades y organismos humanitarios trabajan para atender a la población afectada. Ante la emergencia, las agencias de Naciones Unidas movilizaron suministros y asistencia técnica para apoyar la respuesta del Gobierno panameño. El Ejecutivo declaró el estado de emergencia nacional y autorizó el uso de hasta $ 100 millones para financiar las labores de respuesta y recuperación.

Familias desplazadas y comunidades incomunicadas

Según los datos más recientes incluidos en el informe, más de 260 personas permanecían en albergues temporales, mientras unas 300 fueron evacuadas de Isla Cañas debido a un aumento del nivel del mar posterior al terremoto. Hasta el momento de la publicación del reporte, las autoridades contabilizaban 30 personas heridas y no se habían reportado fallecidos ni desaparecidos. La llegada de ayuda a las zonas afectadas sigue siendo uno de los principales desafíos. En Tonosí, cerca del epicentro, la población enfrentaba interrupciones en el suministro de agua y electricidad. Los daños en carreteras y puentes también limitaban el acceso de vehículos livianos. La Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) informó que seis comunidades de Los Santos y Herrera seguían incomunicadas. El cierre de comercios y la interrupción de los cajeros automáticos dificultaban, además, el acceso a alimentos y otros productos básicos. El reporte advierte que las lluvias intensas podrían agravar la situación y provocar inundaciones o deslizamientos en zonas donde las estructuras y los suelos ya presentan daños. Estas condiciones también podrían dificultar la distribución de suministros y el regreso de las familias a sus hogares.

Hospitales trasladan servicios a espacios temporales

Al menos 29 instalaciones de salud sufrieron daños, según el informe. Varios hospitales trasladaron parte de sus servicios a carpas y espacios exteriores mientras se evalúa la seguridad de sus edificios. En Tonosí, el hospital registró daños estructurales, incluida la destrucción del área de farmacia, y algunos pacientes tuvieron que ser evacuados por vía aérea. En otros establecimientos resultaron afectados servicios de pediatría y maternidad. Para mantener la atención, UNICEF donó 16 carpas al Ministerio de Salud. Dos ya habían sido instaladas en el Hospital San Miguel Arcángel, en San Miguelito, mientras que las restantes se destinarían a centros hospitalarios de Chiriquí, Herrera y Los Santos. La Organización Panamericana de la Salud (OPS) activó sus mecanismos de emergencia y apoya la coordinación de equipos médicos, la evaluación de daños y la continuidad de los servicios sanitarios.

El terremoto afectó 419 centros educativos

El informe de Naciones Unidas contabiliza daños en 419 centros educativos, algunos con afectaciones graves en aulas, techos e instalaciones sanitarias. En Chiriquí, tres escuelas quedaron destruidas. Las clases fueron suspendidas este lunes en todo el país para inspeccionar las instalaciones y determinar cuáles pueden reabrir de forma segura. UNICEF desplegó equipos de emergencia en Coclé, Veraguas, Herrera y Los Santos para evaluar las necesidades de niños y adolescentes, con énfasis en el acceso al agua potable, la continuidad educativa y los servicios de protección. Durante las primeras visitas también se identificaron afectaciones emocionales entre menores de edad, por lo que el organismo prepara apoyo psicosocial para las familias desplazadas o que aún no han podido regresar a sus hogares.

Naciones Unidas moviliza suministros de emergencia