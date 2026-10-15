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Ordenan cierre de oficinas públicas el 2 de noviembre por el Día de los Difuntos

El Gobierno decreta cierre de oficinas públicas y bandera a media asta por el Día de los Difuntos.
El Gobierno decreta cierre de oficinas públicas y bandera a media asta por el Día de los Difuntos. Roberto Barrios | La Estrella de Panamá
Por
Emiliana Tuñón
  • 15/10/2026 17:19
Las oficinas públicas de Panamá cerrarán parcialmente el próximo 2 de noviembre, mientras que la bandera nacional deberá ondear a media asta.

El Gobierno de Panamá ordenó el cierre de las oficinas públicas nacionales y municipales en todo el territorio nacional el próximo lunes 2 de noviembre de 2026, a partir de la 1:00 p.m., con motivo de la conmemoración del Día de los Difuntos.

La disposición fue promulgada en la Gaceta Oficial este jueves 15 de octubre y establece que las instituciones públicas deberán suspender sus labores a partir de la hora señalada, con excepción de aquellas que, por la naturaleza de los servicios que prestan, deban mantenerse en funcionamiento.

El decreto también dispone que la bandera nacional sea izada a media asta el 2 de noviembre en todos los establecimientos públicos y privados del país, como parte de los actos conmemorativos de esta fecha.

La medida busca establecer las disposiciones correspondientes para la jornada del Día de los Difuntos, una fecha en la que los panameños recuerdan a sus familiares y seres queridos fallecidos.

Las oficinas públicas cuyos servicios requieran continuidad deberán mantener sus operaciones, según lo establecido en el decreto.

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