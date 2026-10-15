Ordenan cierre de oficinas públicas el 2 de noviembre por el Día de los Difuntos

El Gobierno de Panamá ordenó el cierre de las oficinas públicas nacionales y municipales en todo el territorio nacional el próximo lunes 2 de noviembre de 2026, a partir de la 1:00 p.m., con motivo de la conmemoración del Día de los Difuntos.

La disposición fue promulgada en la Gaceta Oficial este jueves 15 de octubre y establece que las instituciones públicas deberán suspender sus labores a partir de la hora señalada, con excepción de aquellas que, por la naturaleza de los servicios que prestan, deban mantenerse en funcionamiento.