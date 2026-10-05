Panamá consigue un nuevo respaldo para la neutralidad del Canal: Singapur se adhiere al tratado

Singapur se adhirió al Tratado de Neutralidad Permanente y al Funcionamiento del Canal de Panamá este lunes, según conoció La Estrella de Panamá de forma exclusiva, en un momento en que el gobierno de José Raúl Mulino ha intensificado su campaña diplomática para sumar países al régimen jurídico que garantiza el tránsito abierto y seguro por la vía interoceánica. Con esta adhesión, Singapur se incorpora a la lista de 40 países que forman parte del Tratado de Neutralidad, de acuerdo con la actualización más reciente de la Dirección General de Política Exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores (MIRE). Esto coincide con la visita de Estado que Mulino realiza a Singapur. La gira busca fortalecer la relación bilateral y ampliar la cooperación en áreas como logística, servicios aéreos, comercio, inversión y marina mercante. La adhesión de Singapur también se produce mientras Panamá busca ampliar el respaldo internacional al tratado, especialmente entre países con una participación relevante en el comercio marítimo mundial.

Una campaña impulsada por Panamá La promoción del Tratado de Neutralidad se ha convertido en uno de los asuntos que el gobierno de Mulino ha llevado de manera recurrente a sus encuentros bilaterales. El canciller Javier Martínez-Acha Vásquez señaló recientemente que la promoción del tratado es una prioridad de la política exterior panameña y recordó que la iniciativa fue impulsada directamente por el presidente Mulino. La administración ha utilizado reuniones con mandatarios y ministros de Relaciones Exteriores para solicitar nuevas adhesiones. En julio, durante la visita de Mulino a México, la presidenta Claudia Sheinbaum expresó el respaldo de su país al Tratado de Neutralidad como instrumento para el comercio internacional. En agosto, el mandatario panameño también planteó al canciller japonés, Toshimitsu Motegi, que Japón se adhiera al protocolo. La solicitud tuvo un peso particular debido a que Japón es uno de los principales usuarios del Canal. El gobierno japonés indicó que evaluaría la invitación. En septiembre, durante su agenda en Nueva York, Mulino extendió la misma invitación al presidente de Guyana, Mohamed Irfaan Ali, quien manifestó interés en revisar la posibilidad de adherirse. La campaña también ha alcanzado a otros países. En enero, durante el Foro Económico Mundial de Davos, Mulino invitó a Austria a adherirse al tratado; mientras que en 2025 había planteado una solicitud similar a Eslovenia y al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. ¿Qué establece el Tratado de Neutralidad? El Tratado de Neutralidad Permanente y al Funcionamiento del Canal de Panamá entró en vigor el 1 de octubre de 1979 y establece el régimen de neutralidad permanente de la vía interoceánica. Su propósito es garantizar que el Canal permanezca abierto y seguro para el tránsito pacífico de embarcaciones de todas las naciones, tanto en tiempos de paz como de guerra. A diferencia de la neutralidad de un Estado, el régimen aplicado al Canal busca proteger la vía marítima y asegurar el libre tránsito internacional. Los países que se adhieren al protocolo asumen el compromiso de respetar esa condición y de procurar que los buques que naveguen bajo su bandera cumplan con las disposiciones establecidas. De acuerdo con la actualización de la Cancillería panameña, ahora son 40 los países adheridos, mientras que 152 países no forman parte del protocolo.

Entre los países que todavía no se han adherido figuran China, India, Japón, Brasil, Canadá, México, Sudáfrica, Turquía, Arabia Saudita, Australia y Nueva Zelanda. En el grupo de países adheridos aparecen Alemania, Francia, Reino Unido, España, Italia, Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Perú, Uruguay y Venezuela, entre otros. Para Panamá, cada nueva adhesión representa un respaldo político y jurídico al modelo de neutralidad del Canal. Una agenda que va más allá del Canal La visita de Mulino a Singapur no se limita a su adhesión al tratado. La agenda oficial ha incluido el fortalecimiento de la cooperación bilateral, servicios aéreos, marina mercante, comercio e inversiones. También inició negociaciones para un tratado bilateral de asistencia legal mutua y evaluar un memorándum de entendimiento sobre cooperación en créditos de carbono, bajo el artículo 6 del Acuerdo de París.