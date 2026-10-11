Panamá registra 256 réplicas tras el terremoto de magnitud 7.5

El Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá (IGC-UP) ha localizado hasta el momento 256 réplicas en la zona de Azuero durante las primeras 45 horas posteriores al terremoto de magnitud 7.5 que sacudió al país el viernes 9 de octubre.
Según el reporte de la institución, durante el primer día se registraron 162 réplicas, mientras que en el segundo se contabilizaron otras 99. El organismo aclaró que estas cifras corresponden a los sismos localizados automáticamente por su sistema y que el total podría aumentar a medida que los analistas revisen los eventos de menor magnitud.
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El informe también señala que, desde las 9:00 p.m. del sábado 10 de octubre, no se había registrado ninguna réplica de magnitud 5 o superior. Los movimientos localizados durante la jornada de este domingo se mantenían por debajo de magnitud 4.7, y la mayoría se situaba entre magnitudes 3.5 y 4.5.
Las cuatro réplicas que superaron la magnitud 6 ocurrieron durante las primeras horas de la secuencia sísmica, de acuerdo con el IGC-UP.
El Instituto de Geociencias explicó que el número de movimientos sísmicos registrados en el mapa no representa la totalidad de las réplicas ocurridas en la región.
El sistema automático localiza aquellos sismos que tienen suficiente energía para ser detectados simultáneamente por varias estaciones de monitoreo. Los movimientos de menor magnitud pueden quedar fuera del conteo inicial hasta que un analista los revise.
El organismo también advirtió que las réplicas continuarán mientras la zona de la falla se reajusta después del movimiento principal. Este proceso puede prolongarse durante días, semanas e incluso meses, con sismos que tienden a disminuir en magnitud y frecuencia a medida que pasa el tiempo.
Ante esta situación, el instituto recomendó a la población mantenerse informada y seguir las indicaciones del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc).
La secuencia sísmica se produce después del terremoto de magnitud 7.5 registrado el viernes 9 de octubre en la región de Azuero, que provocó daños materiales en distintas provincias y activó la respuesta de las autoridades para atender a las comunidades afectadas.
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