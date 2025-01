Panamá regresa al Consejo de Seguridad de la ONU en un momento clave para su diplomacia y soberanía

Y es que justo en el marco de los 25 años de la devolución del Canal a manos panameñas, el expresidente de la república, Laurentino Cortizo (2019-2024), aseguró a un medio de comunicación que durante el primer término de Donald Trump como presidente de EE.UU. (2017-2021), este le dijo vía telefónica que “China tenía control del Canal de Panamá”. Dicha conversación ocurrió en medio de la pandemia por Covid-19 en el año 2020. “En esa conversación me dice que el Canal está administrado por China y le dije: presidente usted está equivocado, quien le dió esa información es errónea. El Canal está administrado por panameños; él ya lo sabe”, indicó Cortizo.

Panamá, voz de América Latina

La Estrella de Panamá conversó en exclusiva con el embajador de Panamá ante la ONU, Eloy Alfaro de Alba, quien habló sobre los desafíos del país, muchos de los cuales son a su vez retos de toda América Latina y el Caribe.

Alfaro explicó que entre los temas está la necesidad de abordar aspectos tan globales como la contribución en la resolución de conflictos que amenazan la paz en el mundo, asuntos regionales como la migración, el seguimiento de los acuerdos de paz en Colombia y la crisis en Haití. .

“El principal desafío será contribuir a los esfuerzos del Consejo de Seguridad para resolver los conflictos que amenazan el futuro, la paz y la seguridad internacional”, detalló el abogado y diplomático, al tiempo que explicó el rol de Panamá como país de la región de América Latina y el Caribe en el Consejo, en remplazo de Ecuador, una posición en la que ya estuvo Guyana desde el pasado año 2024.

“Si bien Panamá asume el cargo en carácter nacional, no deja de tener cierta obligación de representar los intereses del área por la cual pudo acceder al puesto, en el caso nuestro, América Latina y el Caribe. Hay dos temas: uno es el seguimiento al cumplimiento de los acuerdos de paz en Colombia y el otro la situación de Haití. Ambos geográficamente muy cerca de Panamá”, señaló.

Asimismo, no se descarta el abordaje de temas que afectan a la nación panameña, como el cambio climático, que obliga la movilización de los habitantes de islas en el archipiélago de Guna Yala, el problema migratorio en el Darién y el rol del Canal de Panamá para el comercio y la paz.

Sobre este último, que ha recibido atención mundial, el embajador señala que “Panamá debe aprovechar su participación en el Consejo de Seguridad frente a cualquier amenaza que pueda violar los tratados internacionales que concedieron a Panamá la administración del Canal y sus operaciones”.

Alfaro destaca que no todos los temas terminan llevándose al Consejo de Seguridad, como ocurre con la migración, que a pesar de ser del interés de Panamá, no es una competencia formal del Consejo. No obstante, explicó que existen mecanismos y actividades que se realizan para abordar problemas nacionales o regionales de forma indirecta. Los debates abiertos dentro del Consejo de Seguridad son uno de esos mecanismos, explicó.

Sobre la presidencia del Consejo, que ejercerá Panamá en agosto de 2025, Alfaro destacó que la principal ventaja que tendrá el país es poder incluir temas de su programa de trabajo: migración, cambio climático, entre otros.