Panamá será sede de la Asamblea General de la SIP en octubre de 2027

La 83.ª Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) se celebrará en octubre de 2027 en la Ciudad de Panamá. De este modo, la capital panameña se convertirá en el punto de encuentro de los principales grupos de medios de la región, donde se seguirán abordando los retos que enfrenta actualmente el periodismo, como la constante transformación digital del ecosistema mediático y el hostigamiento a los informadores por ejercer su labor.

Rita Vásquez, integrante de la Junta de Directores de la SIP, anunció formalmente la próxima sede de la Asamblea General y aseguró que el evento constituirá una oportunidad propicia para el intercambio de ideas en favor del fortalecimiento del periodismo en las Américas. Asimismo, destacó a Panamá como un punto de encuentro reconocido internacionalmente por su hospitalidad.