Panamá será sede de la Asamblea General de la SIP en octubre de 2027

La 83.ª Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) se celebrará en octubre de 2027 en la Ciudad de Panamá. De este modo, la capital panameña se convertirá en el punto de encuentro de los principales grupos de medios de la región, donde se seguirán abordando los retos que enfrenta actualmente el periodismo, como la constante transformación digital del ecosistema mediático y el hostigamiento a los informadores por ejercer su labor.
Rita Vásquez, integrante de la Junta de Directores de la SIP, anunció formalmente la próxima sede de la Asamblea General y aseguró que el evento constituirá una oportunidad propicia para el intercambio de ideas en favor del fortalecimiento del periodismo en las Américas. Asimismo, destacó a Panamá como un punto de encuentro reconocido internacionalmente por su hospitalidad.
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El anuncio se realizó durante la jornada de clausura de la 82.ª Asamblea General de la SIP, que se desarrolló del 22 al 25 de octubre en Bogotá (Colombia). El cónclave reunió a directivos de medios de comunicación de la región en un contexto marcado por el debate sobre el uso de la inteligencia artificial (IA) en las redacciones y la preocupación por las restricciones a la libertad de prensa que continúan afectando a los periodistas y a la ciudadanía.
Al encuentro asistieron por Panamá tanto Vásquez como la editora general de La Estrella de Panamá Ivette Leonardi, quien también funge como presidenta del Fórum de Periodistas por las Libertades de Expresión e Información.
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