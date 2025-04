Panamá tiene la mayor cantidad de rascacielos de América Latina

Ocho de los veinte edificios más altos de Latinoamérica se encuentran en Panamá, de acuerdo al sitio Black Maps y el Consejo de Edificios Altos y Hábitat Urbano (CTBUH por sus siglas en inglés).

Se trata del JW Marriot (284m), la torre Bicsa Financial Center (267m), The Point (266m), Vitri Tower (260m), Arts Tower (247m), Ocean Two (245m), Pearl Tower (242m) y Rivage Tower (233m).

El edificio más alto de América Latina es la Torre Obispado (305m) de México, le sigue la Gran Torre de Santiago de Chile (300m) y el Yachthouse Residence de Brasil (294m).

Aunque Panamá no tiene el edificio más alto, sí lidera la tabla en número de rascacielos. Entre los 20 más altos, 8 son de Panamá, 7 de México, 3 de Brasil, 1 de Chile y 1 de Argentina.

Hay distintos factores que inciden en el número de rascacielos en Panamá. Entre ellos está el poco movimiento sísmico, la ubicación de un centro financiero y bancario, así cómo oportunidades inmobiliarias.