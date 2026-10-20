Pase-U: IFARHU inicia el segundo pago a estudiantes de las cuatro provincias más afectadas por el terremoto

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) inició el desembolso del segundo pago del Pase-U, dando prioridad a las provincias de Herrera, Los Santos, Coclé y Veraguas, debido a las afectaciones ocasionadas por el terremoto registrado el pasado 9 de octubre.
El director general de la institución, Carlos Godoy, explicó a los medios de comunicación que esta medida busca brindar apoyo económico a las familias afectadas por el movimiento sísmico. Asimismo, señaló que los pagos correspondientes al resto de las provincias se realizarán en los próximos días.
Según detalló Godoy, esta fase del programa beneficiará a aproximadamente 136 mil estudiantes, con una inversión superior a los 15 millones de dólares. Estos recursos permitirán a los acudientes cubrir necesidades básicas del hogar, como la compra de alimentos, artículos de aseo y otros productos de primera necesidad.
Por otra parte, el director del IFARHU informó que próximamente se coordinará una reunión con la Caja de Ahorros para establecer el procedimiento de atención a los beneficiarios que extraviaron sus tarjetas durante el terremoto, así como a quienes todavía no han recibido este instrumento de pago.
Durante el encuentro se espera definir los mecanismos para atender ambos casos y establecer las posibles fechas para realizar las gestiones correspondientes.
En cuanto al Concurso General de Becas, las becas de excelencia y las destinadas a estudiantes con discapacidad, Godoy señaló que estos beneficios avanzan mediante un procedimiento diferente al del Pase-U.
El director precisó que estos programas reúnen a unos 118 mil beneficiarios y que las resoluciones de pago se procesan en grupos de 25 estudiantes, conforme la Contraloría General de la República otorga los refrendos correspondientes.
A diferencia del Pase-U, cuyos desembolsos pueden realizarse mediante planillas globales por provincia, estos pagos dependen de la aprobación progresiva de las resoluciones. En el caso de las becas nuevas, el desembolso también se concreta a medida que se completan los refrendos.
Godoy aseguró que el IFARHU ya realizó los trámites que le corresponden y que los pagos continuarán conforme se reciban las aprobaciones pendientes.
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