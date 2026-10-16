‘Por lo menos que ayuden’: Mulino cuestiona a quienes critican la respuesta al terremoto

El presidente de la República, José Raúl Mulino, y el ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, respondieron a los cuestionamientos sobre el manejo del Gobierno nacional ante el terremoto del pasado 9 de octubre, con señalamientos contra quienes han criticado la actuación de las autoridades y un llamado a la población a mantener la calma e informarse por los canales oficiales.

Las declaraciones se produjeron en medio de la inauguración del nuevo Centro de Oncología y Medicina Nuclear ubicado en el distrito de Bugaba, provincia de Chiriquí.

El mandatario reiteró su pesar por el fallecimiento de una mujer oriunda de Macaracas, en la provincia de Los Santos, y expresó sus condolencias a sus familiares. También reconoció la preocupación que persiste entre la población tras el movimiento telúrico y las imágenes de los daños que han circulado en los últimos días.

“Vuelvo y pido calma. Les pido que se informen nuevamente por los canales oficiales”, manifestó Mulino, al asegurar que las instituciones del Estado trabajan en el terreno.

El presidente defendió la gestión de las autoridades y cuestionó que la emergencia se convierta en motivo de confrontación política. “Con eso no se juega ni se hace politiquería”, afirmó, al referirse a las críticas sobre la respuesta gubernamental.

En su intervención, Mulino también reprochó a quienes cuestionan la actuación del Ejecutivo sin aportar ayuda a las comunidades afectadas. “Si por lo menos me parquearan cuatro o cinco contenedores de ayuda, digo: ‘Bueno, por lo menos critican, pero dan algo’. No nos dan nada, absolutamente nada. Crítica y palo”, expresó.

El gobernante aseguró que su administración continuará trabajando y redoblará los esfuerzos para cumplir con las obras previstas durante su quinquenio. “Vinimos a hacer lo que dijimos que íbamos a hacer y lo estamos haciendo y lo estamos cumpliendo. Duelale a quien le duela”, sostuvo.