‘Por lo menos que ayuden’: Mulino cuestiona a quienes critican la respuesta al terremoto

El presidente de la República, José Raúl Mulino, y el ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, respondieron a los cuestionamientos sobre el manejo del Gobierno nacional ante el terremoto del pasado 9 de octubre, con señalamientos contra quienes han criticado la actuación de las autoridades y un llamado a la población a mantener la calma e informarse por los canales oficiales.
Las declaraciones se produjeron en medio de la inauguración del nuevo Centro de Oncología y Medicina Nuclear ubicado en el distrito de Bugaba, provincia de Chiriquí.
El mandatario reiteró su pesar por el fallecimiento de una mujer oriunda de Macaracas, en la provincia de Los Santos, y expresó sus condolencias a sus familiares. También reconoció la preocupación que persiste entre la población tras el movimiento telúrico y las imágenes de los daños que han circulado en los últimos días.
“Vuelvo y pido calma. Les pido que se informen nuevamente por los canales oficiales”, manifestó Mulino, al asegurar que las instituciones del Estado trabajan en el terreno.
El presidente defendió la gestión de las autoridades y cuestionó que la emergencia se convierta en motivo de confrontación política. “Con eso no se juega ni se hace politiquería”, afirmó, al referirse a las críticas sobre la respuesta gubernamental.
En su intervención, Mulino también reprochó a quienes cuestionan la actuación del Ejecutivo sin aportar ayuda a las comunidades afectadas. “Si por lo menos me parquearan cuatro o cinco contenedores de ayuda, digo: ‘Bueno, por lo menos critican, pero dan algo’. No nos dan nada, absolutamente nada. Crítica y palo”, expresó.
El gobernante aseguró que su administración continuará trabajando y redoblará los esfuerzos para cumplir con las obras previstas durante su quinquenio. “Vinimos a hacer lo que dijimos que íbamos a hacer y lo estamos haciendo y lo estamos cumpliendo. Duelale a quien le duela”, sostuvo.
Por su parte, el ministro de Salud lanzó fuertes cuestionamientos contra quienes han visitado el interior del país para criticar la actuación gubernamental tras el terremoto.
Boyd Galindo sostuvo que algunos de esos señalamientos responden a intereses políticos y electorales. “Piensan que van a traer votos para las próximas elecciones”, dijo, antes de acusar a sus detractores de utilizar recursos de los panameños para actuar con maldad y perversidad.
El titular de la cartera de Salud defendió el trabajo de los equipos sanitarios durante la emergencia y afirmó que, mientras algunos se dedicaban a cuestionar, el personal de salud estaba atendiendo a la población.
“Ante el primer movimiento sísmico fueron a esconderse, mientras nuestro equipo le ponía el hombro al pueblo para salvar vidas”, manifestó.
El ministro aseguró que las críticas no distraerán al personal de sus responsabilidades y reiteró que la prioridad de su gestión es trabajar en beneficio de la población.
“Señor presidente, nosotros estamos por hacer el bien. No nos detenemos ni nos distraemos ante tanta maldad y perversidad”, expresó.
Durante su intervención, Boyd Galindo también aludió al compromiso presidencial de construir un centro de medicina nuclear y oncología, al señalar que Mulino había prometido esa obra hacía menos de un año.
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