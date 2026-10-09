Potabilizadora de Chilibre opera al 20% tras afectaciones eléctricas por el sismo

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) informó que varias plantas potabilizadoras del país presentan interrupciones o reducciones en su producción debido a fallas eléctricas relacionadas con la situación registrada. Entre las instalaciones afectadas destaca la potabilizadora Federico Boyd, ubicada en Chilibre, que opera al 20% de su capacidad de producción, situación que ocasiona irregularidades en el suministro de agua potable en los sectores abastecidos por este sistema. El IDAAN señaló que evalúa las condiciones operativas de las instalaciones a nivel nacional para ofrecer información actualizada conforme avance la revisión.

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