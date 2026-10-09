Potabilizadora de Chilibre opera al 20% tras afectaciones eléctricas por el sismo

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) informó que varias plantas potabilizadoras del país presentan interrupciones o reducciones en su producción debido a fallas eléctricas relacionadas con la situación registrada.
Entre las instalaciones afectadas destaca la potabilizadora Federico Boyd, ubicada en Chilibre, que opera al 20% de su capacidad de producción, situación que ocasiona irregularidades en el suministro de agua potable en los sectores abastecidos por este sistema.
El IDAAN señaló que evalúa las condiciones operativas de las instalaciones a nivel nacional para ofrecer información actualizada conforme avance la revisión.
El terremoto, reportado con una magnitud de 7.2, generó preocupación entre la población y motivó reportes de posibles afectaciones estructurales en diferentes regiones del país.
De acuerdo con el reporte preliminar del Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá, el movimiento sísmico se localizó a 39 kilómetros al oeste de Tonosí, en la provincia de Los Santos, con una profundidad de 10 kilómetros. El evento fue registrado a las 12:56 p. m., hora local.
Tras el temblor principal, también se han sentido tres réplicas en distintos puntos del país. Residentes han reportado nuevos movimientos, mientras se mantiene la atención sobre la evolución de la actividad sísmica y las posibles afectaciones ocasionadas.
Se recomienda a la población mantenerse atenta a las actualizaciones de las autoridades y seguir las indicaciones de los organismos competentes.
Las autoridades deberán confirmar el balance de daños y cualquier nueva medida que se adopte en respuesta al evento sísmico.
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