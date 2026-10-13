Proceso a Gaby Carrizo se mantiene en pausa a la espera de amparo de garantías

La investigación al exvicepresidente José Gabriel Carrizo por presunto enriquecimiento injustificado se mantendrá cerrada hasta que un tribunal resuelva sendos amparos de garantías presentados por el Ministerio Público.

Este martes 13 de octubre debía iniciarse la fase intermedia del proceso en la sede del Sistema Penal Acusatorio (SPA). Sin embargo, la audiencia fue suspendida luego de una solicitud del Ministerio Público.

La fiscal anticorrupción Patricia Herrera manifestó que están pendientes por resolverse dos recursos de amparos de garantías, uno solicitando la extensión del término de investigación y otro pidiendo que se declare como causa compleja.

“Al tener conocimiento la juez de garantía sobre este tema, pues decide suspender la audiencia porque sí explica dentro de la misma que no tiene sentido tener o proseguir con un acto de audiencia cuando hay decisiones por tomar por parte del Tribunal Constitucional ante el cual el Ministerio Público presentó estos amparos de garantía”, explicó la fiscal anticorrupción.

De esta forma, se mantiene suspendido el proceso, sin que se haya iniciado formalmente la fase intermedia. No hay fecha para iniciar esta fase, ya que se está a la espera de que los tribunales correspondientes resuelvan los amparos de garantías.

El exvicepresidente Carrizo le preguntó a la juez durante la audiencia si actualmente se encuentra cerrada la investigación, a lo que le respondió que efectivamente se encuentra cerrada la etapa de investigación, advirtiendo que esto podría cambiar dependiendo de la resolución de los recursos de amparo de garantías. En caso de declararse causa compleja, la juez explicó que el Ministerio Público continuaría con la investigación y le correspondería elaborar un nuevo escrito de acusación.

El abogado defensor de Carrizo, Pedro Meilán, denunció que el Ministerio Público está buscando dilatar el proceso.

“Tuvimos audiencia el 7 de septiembre, con la misma juez, y la fiscalía nunca mencionó estos amparos que había presentado, que eran del 20 de agosto. Entonces el día de hoy sale con esto con el fin de querer dilatar el proceso, con el fin de querer, como se dice en buen panameño, un juega vivo para ver si ellos pueden tratar de seguir investigando cuando ya jueces les han dicho claramente que esta investigación ya está cerrada”, denunció Meilán.

Este miércoles hay una audiencia agendada para revisar la medida cautelar de depósito domiciliario que mantiene Carrizo.