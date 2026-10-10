  1. Inicio
  2. >  Panamá
  3. >  Nacional
Nacional

Puente aéreo del Senan lleva ayuda a Tonosí, Mariato y otras comunidades afectadas

Funcionarios conversaron con los residentes para conocer sus necesidades y evaluar las condiciones de las comunidades
Funcionarios conversaron con los residentes para conocer sus necesidades y evaluar las condiciones de las comunidades Cedida
Por
Manuel Vega Loo
Editor Web
  • 10/10/2026 17:00
La asistencia se dirige a los sectores de La Pitaloza, Morrillo, Mata Oscura, Mariato, Caña, Tonosí, Soná y Chepo de Las Minas.

El Servicio Nacional Aeronaval (Senan) mantiene activo un puente aéreo desde Santiago, en Veraguas, y Las Tablas, en Los Santos, para trasladar agua embotellada e insumos de primera necesidad a comunidades afectadas por el terremoto de magnitud 7.5 registrado en Panamá el viernes 9 de octubre.

La asistencia se dirige a los sectores de La Pitaloza, Morrillo, Mata Oscura, Mariato, Caña, Tonosí, Soná y Chepo de Las Minas, donde se distribuyen suministros para atender las necesidades de los residentes tras el movimiento telúrico.

Como parte de las acciones de respuesta, el comandante general del Senan, Luis A. De Gracia, y el director general del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), Omar Smith Gallardo, realizaron un recorrido por las zonas afectadas.

Durante la visita, ambos funcionarios conversaron con los residentes para conocer sus necesidades, evaluar las condiciones de las comunidades y coordinar la asistencia humanitaria con las autoridades locales.

El Senan informó que estas acciones buscan fortalecer la respuesta en las áreas afectadas mediante el traslado de suministros y la coordinación entre las instituciones encargadas de atender la emergencia.

VIDEOS

Familiares honran a víctimas del Festival Nova entre “frustración” y esperanza electoral
Cientos de familiares y amigos se congregaron este miércoles en la explanada donde se celebró el Festival Nova, lugar de la mayor masacre dentro de la oleada de ataques perpetrada por Hamás el 7 de octubre de 2023, para homenajear a sus allegados con la esperanza de que las elecciones en Israel permitan una investigación transparente de lo ocurrido. EFE/ Magda Gibelli
Cientos de familiares y amigos se congregaron este miércoles en la explanada donde se celebró el Festival Nova, lugar de la mayor masacre dentro de la oleada de ataques perpetrada por Hamás el 7 de octubre de 2023, para homenajear a sus allegados con la esperanza de que las elecciones en Israel permitan una investigación transparente de lo ocurrido. EFE/ Magda Gibelli ( Magda Gibelli / EFE )

Cientos de familiares y amigos se congregaron en la explanada donde se celebró el Festival Nova, lugar de la mayor masacre dentro de la oleada de ataques...

Video: El Niño dispara los termómetros en el Caribe colombiano y amenaza a la población y el agua
El fenómeno de El Niño, especialmente agudo este año, está disparando los termómetros en el Caribe colombiano, con temperaturas récord de hasta 40 grados centígrados, provocando cada vez más perjuicios sobre la población, la generación de energía y el suministro de agua. EFE/ Ricardo Maldonado Rozo
El fenómeno de El Niño, especialmente agudo este año, está disparando los termómetros en el Caribe colombiano, con temperaturas récord de hasta 40 grados centígrados, provocando cada vez más perjuicios sobre la población, la generación de energía y el suministro de agua. EFE/ Ricardo Maldonado Rozo ( Ricardo Maldonado Rozo / EFE )

El fenómeno de El Niño, especialmente agudo este año, está disparando los termómetros en el Caribe colombiano, con temperaturas récord de hasta 40 grados...

Lo Nuevo