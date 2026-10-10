Puente aéreo del Senan lleva ayuda a Tonosí, Mariato y otras comunidades afectadas

El Servicio Nacional Aeronaval (Senan) mantiene activo un puente aéreo desde Santiago, en Veraguas, y Las Tablas, en Los Santos, para trasladar agua embotellada e insumos de primera necesidad a comunidades afectadas por el terremoto de magnitud 7.5 registrado en Panamá el viernes 9 de octubre.

La asistencia se dirige a los sectores de La Pitaloza, Morrillo, Mata Oscura, Mariato, Caña, Tonosí, Soná y Chepo de Las Minas, donde se distribuyen suministros para atender las necesidades de los residentes tras el movimiento telúrico.

Como parte de las acciones de respuesta, el comandante general del Senan, Luis A. De Gracia, y el director general del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), Omar Smith Gallardo, realizaron un recorrido por las zonas afectadas.

Durante la visita, ambos funcionarios conversaron con los residentes para conocer sus necesidades, evaluar las condiciones de las comunidades y coordinar la asistencia humanitaria con las autoridades locales.

El Senan informó que estas acciones buscan fortalecer la respuesta en las áreas afectadas mediante el traslado de suministros y la coordinación entre las instituciones encargadas de atender la emergencia.